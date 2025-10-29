 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Даниил Медведев без борьбы вышел в третий раунд «Мастерса» в Париже

Медведев вышел в третий круг «Мастерса» в Париже после отказа Димитрова
Медведев в среду должен был играть против болгарина Димитрова, но тот снялся с турнира. Теперь россиянину предстоит матч с Лоренцо Музетти или Лоренцо Сонего
Даниил Медведев
Даниил Медведев (Фото: Julian Finney / Getty Images)

Первая ракетка России Даниил Медведев вышел в третий круг (1/8 финала) турнира серии «Мастерс» в Париже с призовым фондом более €6 млн.

Во втором раунде Медведев, 13-й в рейтинге ATP, должен был встречаться с болгарином Григором Димитровым, но тот снялся с турнира.

Теперь Медведев сыграет с победителем матча между итальянцами Лоренцо Музетти (8-й) и Лоренцо Сонего (45-й). У Музетти россиянин выиграл два матча из трех, у Сонего — все три.

Димитров (38-й) на Уимблдоне получил травму и не выступал три месяца, он вернулся в ATP-тур в Париже, где успел выиграть один матч. Накануне вечером болгарин играл в Париже в паре с французом Николя Маю, который ранее заявлял о завершении карьеры.

Медведев выиграл «Мастерс» в Париже в 2020 году.

Анна Сатдинова
