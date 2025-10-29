Даниил Медведев без борьбы вышел в третий раунд «Мастерса» в Париже
Первая ракетка России Даниил Медведев вышел в третий круг (1/8 финала) турнира серии «Мастерс» в Париже с призовым фондом более €6 млн.
Во втором раунде Медведев, 13-й в рейтинге ATP, должен был встречаться с болгарином Григором Димитровым, но тот снялся с турнира.
Теперь Медведев сыграет с победителем матча между итальянцами Лоренцо Музетти (8-й) и Лоренцо Сонего (45-й). У Музетти россиянин выиграл два матча из трех, у Сонего — все три.
Димитров (38-й) на Уимблдоне получил травму и не выступал три месяца, он вернулся в ATP-тур в Париже, где успел выиграть один матч. Накануне вечером болгарин играл в Париже в паре с французом Николя Маю, который ранее заявлял о завершении карьеры.
Медведев выиграл «Мастерс» в Париже в 2020 году.
