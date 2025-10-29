 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 ЦСКА Пари НН 1 1,4 x 4,9 2 7,8 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Рубин Динамо 1 3,4 x 3,35 2 2,17 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Динамо Махачкала Крылья Советов 1 2,25 x 3,05 2 3,55 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ростов Акрон 1 1,68 x 3,85 2 5 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Зенит Локомотив 1 1,5 x 4,5 2 5,9 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ноттингем Форест Манчестер Юнайтед 1 3,35 x 3,75 2 2,05 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Тоттенхэм Челси 1 2,65 x 3,6 2 2,5 Футбол Германия. Бундеслига. Сезон 25/26 Бавария Байер 1 1,22 x 7,1 2 10,5 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Оренбург Сочи 1 2,25 x 3,35 2 3,2 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Балтика Ахмат 1 2,5 x 3,1 2 3 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Краснодар Спартак 1 2,05 x 3,45 2 3,65 Единоборства ММА. UFC Fight Night 263. Лас-Вегас. Главный бой вечера. Полулегкий вес. 5 раундов Стив Гарсия-мл. Дэвид Онама 1 1,73 x 52 2 2,16 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полутяжелый вес Дэвид Бенавидес Энтони Ярд 1 1,09 x 26 2 8 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Верджил Ортис-мл. Эриксон Лубин 1 1,17 x 26 2 5,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19
Спорт⁠,
0

Непобежденный сын Цзю проведет бой с экс-претендентом на титул WBA

Непобежденный сын Цзю проведет бой с экс-претендентом на титул WBA Зерафой
Никита Цзю 16 января встретится с Майклом Зерафой, который провел на ринге 39 боев. Цзю заявил, что постарается «переломать ему каждую косточку» за нападки на свою семью
Никита Цзю
Никита Цзю (Фото: Nigel Owen / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Средний сын Кости Цзю Никита 16 января проведет бой с австралийцем Майклом Зерафой, бывшим претендентом на титул WBA, сообщила промоутерская компания No Limit Boxing.

Бой пройдет в промежуточной весовой категории до 71,5 кг. Цзю выступает в первом среднем весе (до 69,85 кг), Зерафа — в среднем (до 72,57 кг).

Место проведения пока не определено, команда Зерафы не хочет устраивать бой в Сиднее, где родился Цзю, отмечает Fox Sports.

Зерафа заявил, что уверен в своей победе, поскольку ранее встречался с более именитыми бойцами. Он также сказал, что у Цзю появился шанс «спасти фамилию» после поражений его брата Тима.

Цзю сказал, что Зерафа позволил себе личные нападки на его семью, поэтому он надеется получить возможность «переломать ему каждую косточку».

Никита Цзю выиграл все свои 11 поединков в карьере. В последнем бою в августе он победил техническим нокаутом Лулзима Исмаили из Северной Македонии в бою за титул интерконтинентального чемпиона WBO.

У Зерафы 34 победы и пять поражений. В марте 2024-го он проиграл чемпиону WBA кубинцу Эрисланди Ларе.

Старший брат Никиты, экс-чемпион WBO Тим Цзю, проиграл три последних титульных боя.

Оба Цзю представляют Австралию.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Нетаньяху отдал приказ о «мощных ударах» по сектору Газа

Уитакер заявил об альтернативных санкциям мерах давления США на Россию

Наводнение затопило 100 тыс. домов во Вьетнаме. Видео

Президент Южной Кореи наградил Трампа высшей наградой страны

FT: Германия закажет у Rheinmetall и стартапов тысячи дронов и направит в Литву

В Госдуме предложили обязать частные компании заменить иностранный софт
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
бокс Никита Цзю Костя Цзю
Материалы по теме
Сын Кости Цзю попал в ДТП
Спорт
Умер отобравший у Цзю последний чемпионский пояс Рикки Хаттон
Спорт
Сын Кости Цзю за три минуты победил в бою за титул WBO Inter-Continental
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 октября
EUR ЦБ: 92,94 (+0,92) Инвестиции, 28 окт, 21:05 Курс доллара на 29 октября
USD ЦБ: 79,82 (+0,83) Инвестиции, 28 окт, 21:05
При ударе дрона по заводу в Белгородской области погиб мужчина Политика, 13:39
Задержаны еще двое участников похищения бизнесмена и футболиста Общество, 13:36
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 13:35
ЦБ призвал исключить ущерб миноритариям при смене основного акционера Финансы, 13:33
Трамп заявил о достижении торгового соглашения с Южной Кореей Политика, 13:31
Минобороны сообщило о продвижении в Гнатовке в ДНР Политика, 13:31
Директор школы в Азове сочла клеветой данные о табличках «Малоимущие» Общество, 13:28
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Песков ответил на слова Трампа о превосходстве по ядерным технологиям Политика, 13:26
Звезду фильма «Финист — Ясный сокол» ограбили в его же доме Общество, 13:21
В Омской области в ходе рейда нашли более 100 нелегальных мигрантов Политика, 13:20
Непобежденный сын Цзю проведет бой с экс-претендентом на титул WBA Спорт, 13:20
Как Китай перепридумал свою экономику РБК и ВТБ, 13:17
Минобороны сообщило об ударе по объектам энергетики, обеспечивавшим ВСУ Политика, 13:12
Основательницу «Медузы» Галину Тимченко объявили в международный розыск Политика, 13:09