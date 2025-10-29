Непобежденный сын Цзю проведет бой с экс-претендентом на титул WBA
Средний сын Кости Цзю Никита 16 января проведет бой с австралийцем Майклом Зерафой, бывшим претендентом на титул WBA, сообщила промоутерская компания No Limit Boxing.
Бой пройдет в промежуточной весовой категории до 71,5 кг. Цзю выступает в первом среднем весе (до 69,85 кг), Зерафа — в среднем (до 72,57 кг).
Место проведения пока не определено, команда Зерафы не хочет устраивать бой в Сиднее, где родился Цзю, отмечает Fox Sports.
Зерафа заявил, что уверен в своей победе, поскольку ранее встречался с более именитыми бойцами. Он также сказал, что у Цзю появился шанс «спасти фамилию» после поражений его брата Тима.
Цзю сказал, что Зерафа позволил себе личные нападки на его семью, поэтому он надеется получить возможность «переломать ему каждую косточку».
Никита Цзю выиграл все свои 11 поединков в карьере. В последнем бою в августе он победил техническим нокаутом Лулзима Исмаили из Северной Македонии в бою за титул интерконтинентального чемпиона WBO.
У Зерафы 34 победы и пять поражений. В марте 2024-го он проиграл чемпиону WBA кубинцу Эрисланди Ларе.
Старший брат Никиты, экс-чемпион WBO Тим Цзю, проиграл три последних титульных боя.
Оба Цзю представляют Австралию.
