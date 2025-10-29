 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
Баскетболиста «Далласа» арестовали в аэропорту за хранение марихуаны

Игрок попытался пронести 36 г марихуаны. В клубе отказались комментировать данную ситуацию
Фото: Candice Ward / Getty Images
Фото: Candice Ward / Getty Images

Защитник «Даллас Маверикс» Брэндон Уильямс был задержан в аэропорту Далласа. Его обвиняют в попытке пронести через службу безопасности 36 г марихуаны, сообщает портал DILLS.

Представители «Даллас Маверикс» воздержались от комментариев на запрос DILLS относительно задержания Брэндона Уильямса.

При проверке багажа спортсмена в терминале был обнаружен контейнер с растительным веществом. Баскетболист признал, что чемодан и контейнер принадлежат ему, но добавил, что сумку собирал его менеджер. Контейнер изъяли, а после проверки в нем обнаружили наркотическое вещество.

Сообщается, что Уильямс находился в аэропорту из-за семейных обстоятельств и клуб предоставил ему выходные. Баскетболист уже пропустил две предыдущие игры «Маверикс» по личным причинам. Перед тем как стало известно о задержании, его участие в матче против «Индианы Пэйсерс» в воскресенье было под вопросом.

С 2023 года, в соответствии с новым договором между НБА и профсоюзом игроков (NBPA), марихуана исключена из программы тестирования на наркотики.

В НБА это второй скандал за короткое время. Ранее были арестованы главный тренер «Портленда» Чонси Биллапс и игрок «Майами» Терри Розье по обвинениям в незаконных азартных играх.

25-летний Брэндон Уильямс присоединился к «Даллас» в декабре 2023 года. В текущем сезоне он принял участие в двух играх, отдав три передачи и не набрав результативных очков. До этого Уильямс выступал за «Портленд Трэйл Блэйзерс» и играл в командах Лиги развития (G League).

Полина Мельникова
Баскетбол НБА Даллас Маверикс
