Овечкин назвал главный фактор при решении о завершении карьеры

Российский нападающий и капитан клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин примет решение о завершении карьеры, исходя из состояния здоровья. Об этом он рассказал телеканалу ESPN.

«Думаю, [решение о завершении карьеры] будет зависеть больше всего от здоровья. Когда я закончу, я смогу играть в футбол со своими детьми или кататься с ними на коньках. Сейчас я хочу просто получать энергию от болельщиков и наслаждаться каждым моментом», — сказал Овечкин.

Матч против «Даллас Старз» в ночь на 29 октября завершился поражением «Кэпиталз» со счетом 0:1. Для Овечкина эта игра стала 1501-й в регулярных чемпионатах НХЛ, однако он не смог отметиться результативным действием. По количеству сыгранных матчей среди действующих хоккеистов он уступает лишь Бренту Бернсу из «Колорадо» (1508 игр).

Овечкину 40 лет. За «Вашингтон» он выступает с 2005 года, за это время он единожды выиграл с командой Кубок Стэнли (2018). Текущий сезон 2025/26 стал для россиянина 21-м в карьере НХЛ, также это последний сезон по действующему пятилетнему контракту.

Прошлый сезон стал для Овечкина историческим: он побил рекорд Уэйна Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Всего же российский форвард к концу сезона забросил 899 шайб.