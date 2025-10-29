Капризов стал четвертым лучшим бомбардиром в истории «Миннесоты»
«Миннесота Уайлд» проиграла «Виннипег Джетс» в овертайме со счетом 3:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Габриэль Виларди (13-я минута), Владислав Наместников (13), Нино Нидеррайтер (52) и Кайл Коннор (61). У «Миннесоты» голами отметились Кирилл Капризов (27), Брок Фэйбер (34) и Маркус Юханссон (44).
Капризов стал вторым россиянином, преодолевшим отметку в 15 очков в этом сезоне НХЛ. У него шесть заброшенных шайб и девять результативных передач в 11 играх. Россиянин — лучший бомбардир «Миннесоты» в текущем сезоне. Среди российских игроков больше всего набранных очков у Евгения Малкина из «Питтсбурга» — 16 очков (3 гола + 13 передач) в 11 матчах.
Капризов набрал 401 очко (191 гол + 210 передач) в 330 матчах НХЛ и вышел на четвертое место по очкам в истории «Миннесоты», обойдя американского нападающего Зака Паризе с 400 очками (199 голов + 201 передача) в 558 играх.
«Виннипег» занимает второе место в Центральном дивизионе, имея 14 очков в десяти матчах. «Миннесота» с девятью очками после 11 игр находится на седьмой позиции.
Премьер Японии номинировала Трампа на Нобелевскую премию мира
Венгрия захотела создать антиукраинский альянс в ЕС
В Британии тысячи мигрантов переселят из отелей в казармы
«Лукойл» намерен продать свои зарубежные активы после введения санкций
Набиуллина рассказала, как будет меняться ключевая ставка в 2026 году
Politico рассказало о рычаге давления у ЕС в споре об активах России
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов