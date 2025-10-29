Дорофеев вновь вышел в лидеры рейтинга снайперов НХЛ

Форвард «Вегаса» Павел Дорофеев оформил дубль в гостевом матче против «Каролины». Встреча завершилась со счетом 6:3 в пользу гостей

Фото: Steve Marcus / Getty Images

Российский нападающий «Вегас Голден Найтс» Павел Дорофеев оформил дубль в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины Харрикейнз».

Встреча завершилась со счетом 6:3 в пользу «Вегаса». Дорофеев отметился заброшенными шайбами на седьмой и 19-й минутах. Также дубль оформил Джек Айкел (56, 58), голами отметились Бретт Хауден (47) и Томаш Гертл (60).

В составе «Каролины» голы забили Андрей Свечников (4), Джордан Мартинук (33) и Логан Стэнковен (43). Для Свечникова это первое результативное действие в нынешнем сезоне в девяти матчах.

Сейчас Дорофеев лидирует в списке лучших снайперов регулярного чемпионата НХЛ, а также занимает четвертое место в списке бомбардиров «Вегаса», имея десять очков (девять голов + одна передача).

Пятерку лучших игроков «Вегаса» по набранным очкам замыкает российский форвард Иван Барбашев, который в игре с «Каролиной» отдал две результативные передачи. В его активе также десять очков (три гола + семь передач).

«Вегас» лидирует в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона, набрав 15 очков в десяти матчах. «Каролина» занимает четвертое место в Столичном дивизионе, имея 12 очков после девяти встреч.