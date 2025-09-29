В Испании 19-летний вратарь умер после удара в голову во время матча
Вратарь испанского клуба «Колиндрес» Рауль Рамирес умер в больнице через два дня после сильного удара в голову во время матча пятого по силе дивизиона чемпионата страны, пишет El Pais.
Инцидент произошел 27 сентября. 19-летний голкипер в борьбе за мяч столкнулся с соперником из «Ревильи» во втором тайме матча. После этого Рамирес упал, у него произошла остановка сердца.
Футболисту сразу начали оказывать помощь тренер и медсестра с трибун, после чего прибыли врачи скорой помощи. У Рамиреса снова остановилось сердце по пути в больницу.
В Федерации футбола провинции Кантабрия сообщили, что у игрока диагностировали смерть мозга.
