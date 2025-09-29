 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Фонбет Кубок России Краснодар Динамо 1 2 x 3,8 2 3,65 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Кайрат Алматы Реал 1 27 x 10,5 2 1,11 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Буде/Глимт Тоттенхэм 1 3,15 x 4 2 2,13 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Челси Бенфика 1 1,65 x 4,1 2 5,4 Футбол Фонбет Кубок России Рубин Зенит 1 4 x 3,75 2 1,93 Футбол Фонбет Кубок России Локомотив ЦСКА 1 2,75 x 3,35 2 2,55 Футбол Фонбет Кубок России Пари НН Спартак 1 6,8 x 4,3 2 1,48 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Карабах Копенгаген 1 2,65 x 3,5 2 2,55 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Монако Манчестер Сити 1 6,5 x 4,8 2 1,45 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Барселона ПСЖ 1 1,87 x 4,2 2 3,55 Единоборства MMA. UFC 320. Лас-Вегас. Титульный бой. Полутяжелый вес. 5 раундов Магомед Анкалаев Алекс Перейра 1 1,3 x 63 2 3,66 Единоборства MMA. UFC 320. Лас-Вегас. Титульный бой. Легчайший вес. 5 раундов Мераб Двалишвили Кори Сэндхэген 1 1,2 x 66 2 4,8 Единоборства MMA. UFC 320. Лас-Вегас Иржи Прохазка Халил Раунтри 1 1,52 x 56 2 2,6 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Верджил Ортис-мл. Эриксон Лубин 1 1,17 x 26 2 5,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19
Спорт⁠,
0

Даниил Медведев победил третью ракетку мира Зверева на турнире в Пекине

Медведев победил Зверева и вышел в полуфинал турнира в Пекине
Россиянин 14-й раз в карьере обыграл соперника из Германии и впервые с июня вышел в полуфинал турнира ATP
Даниил Медведев
Даниил Медведев (Фото: Xin Mengchen / XinHua / Global Look Press)

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира ATP-500 в Пекине с призовым фондом более $4 млн.

Медведев, занимающий 18-е место в мировом рейтинге, победил третью ракетку мира Александра Зверева из Германии со счетом 6:3, 6:3.

Медведев и Зверев провели 21-й матч в ATP, россиянин выиграл 14-й из них.

За выход в финал Медведев сыграет с 19-летним американцем Лернером Тьеном (52-й), который выбил его с Australian Open.

Медведев в последний раз доходил до полуфинала на турнире ATP в июне, в немецком Галле (проиграл в финале Александру Бублику из Казахстана). В конце августа теннисист расстался со своим многолетним тренером Жилем Сервара.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Трамп после стрельбы в церкви в Мичигане заявил об эпидемии насилия

Египетский борец сдвинул зубами судно весом 700 тонн

Дания подняла истребители на фоне сообщений о дронах

Келлог: власти США не запрещали Украине наносить удары вглубь территории России

В ЕС и НАТО сравнили обстановку в Европе с предтечей Первой мировой

Орегон подал в суд на Трампа из-за ввода войск

Глава МИД Италии отверг угрозу российских дронов после слов Зеленского

Трамп раскрыл, что скажут военным на срочном собрании с главой Пентагона

Доля россиян старше 60 лет к 2030 году превысит 25%

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Анна Сатдинова
теннис ATP Даниил Медведев Александр Зверев
Даниил Медведев фото
Даниил Медведев
спортсмен, теннисист
11 февраля 1996 года
Материалы по теме
Российская теннисистка проиграла второй финал подряд на турнирах WTA
Спорт
Лучшая украинская теннисистка досрочно завершила сезон
Спорт
Даниил Медведев вышел в четвертьфинал на втором турнире ATP подряд
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 сентября
EUR ЦБ: 98,15 (-0,45) Инвестиции, 25 сен, 19:56 Курс доллара на 26 сентября
USD ЦБ: 83,61 (-0,38) Инвестиции, 25 сен, 19:56
Задержан глава управления Росгвардии Северной Осетии Политика, 19:19
Хэмилтон сообщил о смерти своего пса, ставшего звездой «Формулы-1» Спорт, 19:15
В ЖК «Адмирал» от «Галс-Девелопмент» появится парк в морском стиле Пресс-релиз, 19:10
В базу «Миротворец» внесли тринадцать несовершеннолетних россиян Политика, 19:08
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 19:05
Избыток чувств (и веса): что на самом деле нужно домашнему животному РБК х Четыре Лапы, 19:00
Т-Страхование запустило страховку для арендодателей Радио, 18:58
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
В Думу внесли проект о признании жилья в многоквартирных домах пустующим Недвижимость, 18:56
Как проходили выборы в Молдавии Политика, 18:51
Что делать при блокировке карты после обмена криптовалюты. Советы юристов Крипто, 18:51
Минобороны сообщило о взятии Кировска в ДНР Политика, 18:47
Какой ресторан выбрать: кавказский праздник, Императорская ферма и фиеста Стиль, 18:46
Издателя FIFA и The Sims купил консорциум инвесторов с зятем Трампа Бизнес, 18:46
ФИФА лишила ЮАР первого места в отборочной группе ЧМ-2026 Спорт, 18:44