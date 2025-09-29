Медведев победил Зверева и вышел в полуфинал турнира в Пекине

Даниил Медведев победил третью ракетку мира Зверева на турнире в Пекине

Россиянин 14-й раз в карьере обыграл соперника из Германии и впервые с июня вышел в полуфинал турнира ATP

Даниил Медведев (Фото: Xin Mengchen / XinHua / Global Look Press)

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира ATP-500 в Пекине с призовым фондом более $4 млн.

Медведев, занимающий 18-е место в мировом рейтинге, победил третью ракетку мира Александра Зверева из Германии со счетом 6:3, 6:3.

Медведев и Зверев провели 21-й матч в ATP, россиянин выиграл 14-й из них.

За выход в финал Медведев сыграет с 19-летним американцем Лернером Тьеном (52-й), который выбил его с Australian Open.

Медведев в последний раз доходил до полуфинала на турнире ATP в июне, в немецком Галле (проиграл в финале Александру Бублику из Казахстана). В конце августа теннисист расстался со своим многолетним тренером Жилем Сервара.