На матч «Спартака» в Кубке назначили пропустившего почти месяц арбитра

Павел Кукуян получил назначение на матч «Пари НН» — «Спартак». Арбитр не работал на матчах РПЛ и Кубка России с конца августа, после ошибки с пенальти в игре ЦСКА и «Краснодара»

Павел Кукуян (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Арбитр Павел Кукуян назначен на матч пятого тура группового этапа «Фонбет» — Кубка России между московским «Спартаком» и «Пари НН», сообщается на сайте РФС.

Игра пройдет 1 октября в Нижнем Новгороде.

Помогать Кукуяну будут Алексей Стипиди и Станислав Попков, резервный судья — Кирилл Силантьев, за VAR будут отвечать Вера Опейкина и Виталий Мешков.

Кукуян прошлый раз работал на матче седьмого тура между ЦСКА и «Краснодаром» 31 августа (1:1), отвечая за VAR. Экспертно-судейская комиссия РФС после игры признала ошибочным решение Рафаэля Шафеева не назначать пенальти в ворота «Краснодара» в конце второго тайма, а арбитры VAR его решение менять не стали.

Другие судейские назначения:

«Рубин» — «Зенит» — Владислав Целовальников;

«Краснодар» — «Динамо» (Москва) — Антон Фролов;

«Ахмат» — «Оренбург» — Михаил Черемных;

«Крылья Советов» — «Сочи» — Сергей Чебан;

«Балтика» — «Акрон» — Максим Перезва;

«Локомотив» — ЦСКА — Иван Абросимов;

«Динамо» (Махачкала) — «Ростов» — Ранэль Зияков.