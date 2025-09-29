На матч «Спартака» в Кубке назначили пропустившего почти месяц арбитра
Арбитр Павел Кукуян назначен на матч пятого тура группового этапа «Фонбет» — Кубка России между московским «Спартаком» и «Пари НН», сообщается на сайте РФС.
Игра пройдет 1 октября в Нижнем Новгороде.
Помогать Кукуяну будут Алексей Стипиди и Станислав Попков, резервный судья — Кирилл Силантьев, за VAR будут отвечать Вера Опейкина и Виталий Мешков.
Кукуян прошлый раз работал на матче седьмого тура между ЦСКА и «Краснодаром» 31 августа (1:1), отвечая за VAR. Экспертно-судейская комиссия РФС после игры признала ошибочным решение Рафаэля Шафеева не назначать пенальти в ворота «Краснодара» в конце второго тайма, а арбитры VAR его решение менять не стали.
Другие судейские назначения:
«Рубин» — «Зенит» — Владислав Целовальников;
«Краснодар» — «Динамо» (Москва) — Антон Фролов;
«Ахмат» — «Оренбург» — Михаил Черемных;
«Крылья Советов» — «Сочи» — Сергей Чебан;
«Балтика» — «Акрон» — Максим Перезва;
«Локомотив» — ЦСКА — Иван Абросимов;
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов» — Ранэль Зияков.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Трамп после стрельбы в церкви в Мичигане заявил об эпидемии насилия
Египетский борец сдвинул зубами судно весом 700 тонн
Дания подняла истребители на фоне сообщений о дронах
Келлог: власти США не запрещали Украине наносить удары вглубь территории России
В ЕС и НАТО сравнили обстановку в Европе с предтечей Первой мировой
Орегон подал в суд на Трампа из-за ввода войск
Глава МИД Италии отверг угрозу российских дронов после слов Зеленского
Трамп раскрыл, что скажут военным на срочном собрании с главой Пентагона
Доля россиян старше 60 лет к 2030 году превысит 25%
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов