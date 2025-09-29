 Перейти к основному контенту
Глава Спортивного арбитражного суда уволился из-за рака

Джона Коутса во главе CAS временно заменит экс-гандболист сборной США и бывший вице-президент Олимпийского и Паралимпийского комитетов США Майкл Ленард
Джон Коутс
Джон Коутс (Фото: Matt King / Getty Images)

Австралийский юрист Джон Коутс покинул посты президента Международного спортивного арбитражного совета (ICAS) и Спортивного арбитражного суда (CAS), которые занимал с 2010 года, по состоянию здоровья, сообщила пресс-служба CAS.

Коутсу 75 лет. Он объяснил свое решением тем, что не может совершать международные поездки после шестимесячного курса химиотерапии,  который перенес из-за онкологического заболевания.

Исполняющим обязанности главы CAS до выборов в 2027 году, если их не проведут раньше, будет старший вице-президент ICAS американец Майкл Ленард.

Коутс — бывший глава Олимпийского комитета Австралии, в разные годы был вице-президентом и членом исполкома МОК, входил в руководство оргкомитета Олимпиады в Сиднее и Международной федерации гребного спорта.

Ленард — бывший гандболист сборной США, юрист, бывший вице-президент Олимпийского и Паралимпийского комитетов США (USOPC).

