КХЛ: Чистяков из «Авангарда» стал лучшим защитником недели за два победных гола

Автор двух победных шайб «Авангарда» стал лучшим защитником недели в КХЛ

КХЛ включила в число лучших игроков третьей недели чемпионата вратаря «Локомотива» Исаева, защитника «Авангарда» Чистякова, форварда минского «Динамо» Пинчука и молодого нападающего «Металлурга» Федорова

Семен Чистяков (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Вратарь «Локомотива» Даниил Исаев, защитник «Авангарда» Семен Чистяков и нападающий минского «Динамо» Виталий Пинчук признаны лучшими игроками в своих амплуа по итогам прошедшей недели в КХЛ. Об этом сообщается на сайте лиги.

Исаев выиграл три матча из трех, пропустил только три из 86 бросков по своим воротам, а против «Сочи» (5:0) отстоял на ноль.

Чистяков забил победные шайбы СКА (4:2) и «Салавату Юлаеву» (5:2), а всего на его счету три гола и две передачи.

У Пинчука четыре гола в трех матчах недели, в том числе победный хет-трик в ворота «Торпедо» (3:2).

Лучшим молодым игроком вторую неделю подряд признали 18-летнего нападающего «Металлурга» Михаила Федорова, у которого гол и пас в двух матчах.