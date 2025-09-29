Автор двух победных шайб «Авангарда» стал лучшим защитником недели в КХЛ
Вратарь «Локомотива» Даниил Исаев, защитник «Авангарда» Семен Чистяков и нападающий минского «Динамо» Виталий Пинчук признаны лучшими игроками в своих амплуа по итогам прошедшей недели в КХЛ. Об этом сообщается на сайте лиги.
Исаев выиграл три матча из трех, пропустил только три из 86 бросков по своим воротам, а против «Сочи» (5:0) отстоял на ноль.
Чистяков забил победные шайбы СКА (4:2) и «Салавату Юлаеву» (5:2), а всего на его счету три гола и две передачи.
У Пинчука четыре гола в трех матчах недели, в том числе победный хет-трик в ворота «Торпедо» (3:2).
Лучшим молодым игроком вторую неделю подряд признали 18-летнего нападающего «Металлурга» Михаила Федорова, у которого гол и пас в двух матчах.
