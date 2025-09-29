 Перейти к основному контенту
Две россиянки вышли в четвертый круг турнира WTA-1000 в Пекине

Мирра Андреева и Потапова вышли в четвертый круг турнира WTA-1000 в Пекине
Мирра Андреева за выход в четвертьфинал сыграет с британкой Картал, а Анастасия Потапова может получить в соперницы девятую ракетку мира Чжэн Циньвэнь
Мирра Андреева
Мирра Андреева (Фото: Lintao Zhang / Getty Images)

Российские теннисистки Мирра Андреева и Анастасия Потапова пробились в 1/8 финала турнира категории WTA-1000 в Пекине с призовым фондом почти $9 млн.

Первая ракетка России Андреева в понедельник обыграла испанку Джессику Боусас-Манейро (48-я в мировом рейтинге) со счетом 6:4, 6:1.

Потапова (59-я) в матче третьего круга победила турчанку Зейнеп Сёнмез (82-я) со счетом 6:3, 7:5.

За выход в четвертьфинал Андреева сыграет с британкой Сонай Картал (81-я), а Потапова — с чешкой Линдой Носковой (27-я) или китаянкой Чжэн Циньвэнь (9-я).

Чемпионка турнира в Пекине получит тысячу рейтинговых очков и более $1,1 млн призовых.

Из россиянок турнир выигрывали Мария Кириленко (2005), Светлана Кузнецова (2006, 2009) и Мария Шарапова (2014).

Действующей чемпионкой является американка Кори Гауфф.

Анна Сатдинова
теннис WTA Мирра Андреева Анастасия Потапова
Мирра Андреева фото
Мирра Андреева
спортсменка, теннисистка
29 апреля 2007 года
