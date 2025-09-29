 Перейти к основному контенту
Суперкомпьютер назвал фаворита в гонке за чемпионство в РПЛ

Суперкомпьютер Opta: «Зенит» — главный претендент на победу в РПЛ
Opta оценила шансы «Зенита» на итоговую победу в турнире в 37,4%, а ЦСКА — в 30,3%. Главным кандидатом на вылет с последнего места является «Сочи»
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Петербургский «Зенит» стал главным претендентом на победу в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) после десяти туров, подсчитал суперкомпьютер статистической платформы Opta.

Фото: Opta
Фото: Opta

Шансы «Зенита», который идет четвертым в таблице, на титул оцениваются в 37,4%.

Второй претендент — вышедший в десятом туре на первое место ЦСКА (30,3%), а действующий чемпион «Краснодар» защитит титул с вероятностью 18,6%, высчитал Opta. Шансы московских «Спартака» и «Динамо» составляют соответственно 4,3% и 1%.

Вероятность вылета «Сочи» с последнего места в лиге оценивается в 53,1%.

В прошлом сезоне чемпион определился только в последнем туре, когда «Краснодар» опередил «Зенит» на одно очко.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) Opta ФК Зенит
Материалы по теме
«Зенит» оштрафовали на ₽500 тыс. за оскорбительный баннер про Дегтярева
Спорт
Тренер «Балтики» объяснил победы ЦСКА пенальти и удалениями у соперников
Спорт
«Локомотив» обыграл «Рубин» и вышел в лидеры РПЛ
Спорт
