Суперкомпьютер назвал фаворита в гонке за чемпионство в РПЛ

Суперкомпьютер Opta: «Зенит» — главный претендент на победу в РПЛ

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Петербургский «Зенит» стал главным претендентом на победу в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) после десяти туров, подсчитал суперкомпьютер статистической платформы Opta.

Фото: Opta

Шансы «Зенита», который идет четвертым в таблице, на титул оцениваются в 37,4%.

Второй претендент — вышедший в десятом туре на первое место ЦСКА (30,3%), а действующий чемпион «Краснодар» защитит титул с вероятностью 18,6%, высчитал Opta. Шансы московских «Спартака» и «Динамо» составляют соответственно 4,3% и 1%.

Вероятность вылета «Сочи» с последнего места в лиге оценивается в 53,1%.

В прошлом сезоне чемпион определился только в последнем туре, когда «Краснодар» опередил «Зенит» на одно очко.