Суперкомпьютер назвал фаворита в гонке за чемпионство в РПЛ
Петербургский «Зенит» стал главным претендентом на победу в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) после десяти туров, подсчитал суперкомпьютер статистической платформы Opta.
Шансы «Зенита», который идет четвертым в таблице, на титул оцениваются в 37,4%.
Второй претендент — вышедший в десятом туре на первое место ЦСКА (30,3%), а действующий чемпион «Краснодар» защитит титул с вероятностью 18,6%, высчитал Opta. Шансы московских «Спартака» и «Динамо» составляют соответственно 4,3% и 1%.
Вероятность вылета «Сочи» с последнего места в лиге оценивается в 53,1%.
В прошлом сезоне чемпион определился только в последнем туре, когда «Краснодар» опередил «Зенит» на одно очко.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Трамп после стрельбы в церкви в Мичигане заявил об эпидемии насилия
Египетский борец сдвинул зубами судно весом 700 тонн
Дания подняла истребители на фоне сообщений о дронах
Келлог: власти США не запрещали Украине наносить удары вглубь территории России
В ЕС и НАТО сравнили обстановку в Европе с предтечей Первой мировой
Орегон подал в суд на Трампа из-за ввода войск
Глава МИД Италии отверг угрозу российских дронов после слов Зеленского
Трамп раскрыл, что скажут военным на срочном собрании с главой Пентагона
Доля россиян старше 60 лет к 2030 году превысит 25%
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов