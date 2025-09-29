Легенду UFC нокаутировали во время массовой драки на ринге

Вандерлей Силва в 49 лет провел первый бой с 2018 года

Член Зала славы UFC Вандерлей Силва был нокаутирован во время массовой драки на ринге в бразильском Сан-Паулу.

Силва в 49 лет вернулся на ринг. Он провел показательный поединок по боксу против бывшего чемпиона мира в двух дивизионах Аселино Фрейтаса. Однако бой был прерван в четвертом раунде из-за систематических нарушений правил со стороны Силвы. В последнем эпизоде перед остановкой он боднул Фрейтаса, которому это не понравилось.

Поведение Силвы также вызвало негодование членов команды Фрейтаса, которые выбежали на ринг. Завязалась массовая драка, в ходе которой Силва получил удар по голове от члена команды Фрейтаса в смокинге и потерял сознание. Бразильские СМИ идентифицировали нападавшего как сына Фрейтаса — Рафаэля.

Он подчеркнул, что действовал в рамках самообороны.

«Массовые беспорядки были спровоцированы командой Вандерлея, его сыном, тренером Андре Дидой и Фабрисио Вердумом. Увидев, как все они нападают на моего отца и братьев, я начал действовать в целях самообороны. В пылу ссоры я мог думать только о том, как защитить себя и свою семью», — цитирует Рафаэля Фрейтаса Globo.

«Я хочу извиниться перед Вандерлеем и всей его семьей за все, что он сделал для спорта. И это не было моим намерением», — добавил он.

Секундант Силвы, бывший чемпион UFC Фабрисио Вердум, сообщил в соцсетях, что боксер получил перелом носа, и ему наложили швы на лицо. После оказания медицинской помощи он был выписан.

«Этот парень совершил нечто ужасное, ударив Вандерлея, — написал Вердум. — Он ударил его по затылку. Не знаю, попал ли он точно, но последствия могли быть очень серьезными».

Силва по кличке Убийца с топором не выходил на ринг с 2018 года. Был чемпионом популярного промоушена Pride, выступал в UFC и Bellator. На его счету 35 побед (27 — нокаутом) и 14 поражений. В 2024 году он вошел в Зал славы UFC.