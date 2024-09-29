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Гол Нгамалё через себя принес «Динамо» победу в десятом туре РПЛ

Гол Нгамалё через себя принес московскому «Динамо» победу над махачкалинским
Команда Марцела Лички обыграла в Каспийске махачкалинское «Динамо» со счетом 1:0
Фото: Телеграм-канал ФК «Динамо» (Москва)
Фото: Телеграм-канал ФК «Динамо» (Москва)

Московское «Динамо» победило махачкалинское «Динамо» в гостевом матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча в Каспийске завершилась со счетом 0:1. Мяч ударом через себя на 20-й минуте забил Муми Нгамалё.

Московский клуб набрал 20 очков и поднялся на четвертое место в РПЛ, махачкалинская команда продлила безвыигрышную серию до трех матчей и занимает 12-ю строчку.

В следующем туре московское «Динамо» 6 октября примет ЦСКА, а махачкалинцы сыграют в Воронеже с «Факелом».

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