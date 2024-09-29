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«Крылья Советов» сыграли вничью с «Химками»

«Крылья Советов» сыграли нулевую ничью с «Химками» в РПЛ
Матч в Самаре завершился со счетом 0:0
Фото: Телеграм-канал ФК «Крылья Советов»
Фото: Телеграм-канал ФК «Крылья Советов»

Самарские «Крылья Советов» и «Химки» не забили друг другу голов в десятом туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

Матч прошел в Самаре.

«Крылья Советов» с 11 очками занимают десятое место в турнирной таблице, «Химки» — 13-е (8 очков).

В 11-м туре самарский клуб 6 октября сыграет в Москве с «Локомотивом», а «Химки» — на выезде с «Краснодаром».

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

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Анна Сатдинова
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Крылья Советов ФК Химки
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