«Крылья Советов» сыграли вничью с «Химками»
Самарские «Крылья Советов» и «Химки» не забили друг другу голов в десятом туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
Матч прошел в Самаре.
«Крылья Советов» с 11 очками занимают десятое место в турнирной таблице, «Химки» — 13-е (8 очков).
В 11-м туре самарский клуб 6 октября сыграет в Москве с «Локомотивом», а «Химки» — на выезде с «Краснодаром».
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