Стали известны результаты жеребьевки Лиги чемпионов

В основном этапе турнира пройдут такие матчи, как «Реал» — «Боруссия», «Манчестер Сити» — «Интер» и «Барселона» — «Бавария»

Фото: Justin Setterfield / Getty Images

УЕФА провел в Монако жеребьевку общего этапа Лиги чемпионов, которая в этом сезоне пройдет в обновленном формате с участием 36 команд.

Все 36 клубов будут выступать в одной группе по швейцарской системе: они проведут по восемь матчей против разных команд — по четыре дома и в гостях.

Соперниками действующего чемпиона мадридского «Реала» стали дортмундская «Боруссия», «Ливерпуль», «Милан», «Аталанта», «Зальцбург», «Лилль», «Штутгарт» и «Брест».

По ходу общего этапа «Манчестер Сити» сыграет с ПСЖ и «Ювентусом». «Барселона», помимо «Боруссии» и «Баварии», получила в соперники «Монако» Александра Головина.

Топ-матчи общего этапа предстоящего сезона: «Реал» — «Боруссия», «Ливерпуль» — «Реал», «Манчестер Сити» — «Интер», ПСЖ — «Манчестер Сити», «Бавария» — ПСЖ, «Барселона» — «Бавария», «Ливерпуль» — «Байер».

В следующий раунд выйдут первые восемь команд общей таблицы. Команды с девятого по 24-е место проведут стыковые матчи за выход в плей-офф, остальные отправятся в Лигу Европы.

Фото: Пресс-служба УЕФА

Фото: Пресс-служба УЕФА

Фото: Пресс-служба УЕФА