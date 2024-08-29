Стали известны результаты жеребьевки Лиги чемпионов
УЕФА провел в Монако жеребьевку общего этапа Лиги чемпионов, которая в этом сезоне пройдет в обновленном формате с участием 36 команд.
Все 36 клубов будут выступать в одной группе по швейцарской системе: они проведут по восемь матчей против разных команд — по четыре дома и в гостях.
Соперниками действующего чемпиона мадридского «Реала» стали дортмундская «Боруссия», «Ливерпуль», «Милан», «Аталанта», «Зальцбург», «Лилль», «Штутгарт» и «Брест».
По ходу общего этапа «Манчестер Сити» сыграет с ПСЖ и «Ювентусом». «Барселона», помимо «Боруссии» и «Баварии», получила в соперники «Монако» Александра Головина.
Топ-матчи общего этапа предстоящего сезона:
«Реал» — «Боруссия»,
«Ливерпуль» — «Реал»,
«Манчестер Сити» — «Интер»,
ПСЖ — «Манчестер Сити»,
«Бавария» — ПСЖ,
«Барселона» — «Бавария»,
«Ливерпуль» — «Байер».
В следующий раунд выйдут первые восемь команд общей таблицы. Команды с девятого по 24-е место проведут стыковые матчи за выход в плей-офф, остальные отправятся в Лигу Европы.
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