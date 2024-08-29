Лучшая теннисистка России проиграла во втором раунде US Open

Касаткина была посеяна под 12-м номером, ее соперница Питон Стирнс не имела посева. Судьба встречи решилась в двух сетах

Россиянка Дарья Касаткина проиграла американке Питон Стирнс 1:6, 6:7 (3:7) в матче второго круга US Open (Открытого чемпионата США по теннису).

Касаткина была посеяна под 12-м номером, Стирнс не имела посева.

Ранее в нынешнем сезоне соперницы дважды встречались на турнирах серии «Большого шлема», одержав по одной победе.

Касаткина занимает 13-е место в рейтинге WTA. У 27-летней россиянки семь титулов на турнирах WTA. На «Большом шлеме» не доходила дальше полуфинала «Ролан Гаррос» (2022).

Стирнс занимает 47-е место в рейтинге. На счету 22-летней американки один титул на турнирах WTA. На «Большом шлеме» не доходила дальше четвертого круга US Open (2023).

В другом матче второго круга россиянка Екатерина Александрова (29-й номер посева) победила Иву Йович (США) — 4:6, 6:4, 7:5. В следующем раунде она встретится со второй ракеткой мира Ариной Соболенко (2, Белоруссия).

У мужчин Андрей Рублев (6) одержал волевую победу над французом Артюром Риндеркнешем со счетом 4:6, 5:7, 6:1, 6:2, 6:2. Следующим соперником россиянина станет чех Иржи Легечка (32).

Призовой фонд US Open является рекордным в истории тенниса — $75 млн. Турнир завершится 8 сентября. US Open является заключительным турниром серии «Большого шлема» в сезоне.