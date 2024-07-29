Кори Гауфф пожаловалась на условия в Олимпийской деревне

Американская теннисистка Кори Гауфф опубликовала на своей странице в TikTok видео из Олимпийской деревни. «На десять девушек две ванные комнаты», — написала спортсменка

Коко Гауфф (Фото: Matthew Stockman / Getty Images)

Вторая ракетка мира Кори Гауфф пожаловалась на условия проживания в Олимпийской деревне. Спортсменка опубликовала видео на своей странице в TikTok с музыкой Петра Чайковского «Лебединое озеро».

«На десять девушек две ванные комнаты», — написала спортсменка, добавив хештег «Олимпийская деревня».

Один из пользователей в комментариях предположил, что спортсменам стоит переехать в отель. «Все теннисистки переехали в отель, не считая меня. Поэтому теперь только пять девочек, две ванные», — ответила Гауфф.

Ранее атлеты неоднократно критиковали условия в Олимпийской деревне. Трехкратная олимпийская чемпионка по плаванию австралийка Ариарне Титмус заявила, что условия в Олимпийской деревне усложняют выступления. Спортсмены сборной Великобритании жаловались на недостаток продуктов и некачественную еду, а южнокорейские пловцы покинули Олимпийскую деревню из-за плохих транспортных условий.

20-летняя Гауфф была знаменосцем сборной США на церемонии открытия Игр в Париже вместе с четырехкратным чемпионом НБА Леброном Джеймсом.

Гауфф является второй ракеткой мира. Она выиграла семь турниров под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA). В 2023 году американка стала победительницей US Open.

Олимпийские игры в Париже проходят с 26 июля по 11 августа.