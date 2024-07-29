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Китайский клуб Слуцкого продлил беспроигрышную серию до 24 матчей

«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого продлил беспроигрышную серию до 24 матчей
«Шэньхуа» победил «Ухань» в гостях со счетом 2:0, обе команды заканчивали матч вдесятером. Команда Слуцкого за девять туров до конца уступает два очка лидеру суперлиги «Шанхай Порт»
Леонид Слуцкий
Леонид Слуцкий (Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press)

«Шанхай Шэньхуа», который возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий, уверенно обыграл в гостях «Ухань Фри Таунс» в 20-м туре китайской суперлиги.

Матч завершился со счетом 0:2. Победный гол на счету Ян Цзэсяна (42-я минута). Во втором тайме обе команды остались вдесятером.

«Шэньхуа» после прихода Слуцкого не проигрывает в чемпионате и Кубке Китая, а в начале сезона выиграл Суперкубок. У клуба 24-матчевая серия без поражений.

В турнирной таблице «Шэньхуа» занимает второе место, уступая два очка «Шанхай Порт». «Ухань» идет на десятом месте.

До окончания турнира осталось девять туров.

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Теги
Анна Сатдинова
Футбол Леонид Слуцкий (тренер) Китай
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