Китайский клуб Слуцкого продлил беспроигрышную серию до 24 матчей

«Шэньхуа» победил «Ухань» в гостях со счетом 2:0, обе команды заканчивали матч вдесятером. Команда Слуцкого за девять туров до конца уступает два очка лидеру суперлиги «Шанхай Порт»

Леонид Слуцкий (Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press)

«Шанхай Шэньхуа», который возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий, уверенно обыграл в гостях «Ухань Фри Таунс» в 20-м туре китайской суперлиги.

Матч завершился со счетом 0:2. Победный гол на счету Ян Цзэсяна (42-я минута). Во втором тайме обе команды остались вдесятером.

«Шэньхуа» после прихода Слуцкого не проигрывает в чемпионате и Кубке Китая, а в начале сезона выиграл Суперкубок. У клуба 24-матчевая серия без поражений.

В турнирной таблице «Шэньхуа» занимает второе место, уступая два очка «Шанхай Порт». «Ухань» идет на десятом месте.

До окончания турнира осталось девять туров.