Китайский клуб Слуцкого продлил беспроигрышную серию до 24 матчей
«Шанхай Шэньхуа», который возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий, уверенно обыграл в гостях «Ухань Фри Таунс» в 20-м туре китайской суперлиги.
Матч завершился со счетом 0:2. Победный гол на счету Ян Цзэсяна (42-я минута). Во втором тайме обе команды остались вдесятером.
«Шэньхуа» после прихода Слуцкого не проигрывает в чемпионате и Кубке Китая, а в начале сезона выиграл Суперкубок. У клуба 24-матчевая серия без поражений.
В турнирной таблице «Шэньхуа» занимает второе место, уступая два очка «Шанхай Порт». «Ухань» идет на десятом месте.
До окончания турнира осталось девять туров.
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