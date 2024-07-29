Шесть россиян из 15 выступят на Олимпиаде 29 июля

Кто из россиян выступит на Олимпиаде 29 июля

Шесть теннисистов выступят на Олимпиаде 29 июля, в третий соревновательный день

Даниил Медведев (Фото: Reuters)

В третий соревновательный день Олимпиады из россиян выступят только теннисисты

Одиночный разряд

Диана Шнайдер встретится с китаянкой Ван Сю (Китай). Шнайдер занимает 24-е место в рейтинге, Ван Сюй — 52-е. Букмекеры считают Шнайдер неоспоримым фаворитом и дают на ее победу коэффициент 1,35, на китаянку — 3,25.

Роман Сафиуллин сыграет с аргентинцем Томасом Этчеверри. Россиянин занимает 67-е место в рейтинге, его соперник — 35-е. Букмекеры считают Сафиуллина андердогом в этом матче — 2,6. Коэффициент на победу Этчеверри составляет 2,6.

Пары

Российский дуэт Екатерина Александрова / Елена Веснина встретится с Каролиной Муховой и Линдой Носковой (Чехия). Парные разряды и микст — самые непредсказуемые на Олимпиаде. Обе пары не имеют посева, и букмекеры оценивает их шансы одинаково.

Микст

В миксте состоится матч Даниил Медведев / Мирра Андреева — Сара Эррани / Андреа Вавассори (Италия). Россияне не имеют посева, у их соперника 5-й номер. Букмекеры считают итальянскую пару явным фаворитом матча — 1,5. На Медведева и Андрееву они дают коэффициент — 2,4.