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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Джокович раскритиковал правила на Олимпиаде

Джокович раскритиковал правила на Олимпиаде
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Джокович оказался недоволен слабой игрой соперника в первом круге Олимпиады
Новак Джокович
Новак Джокович (Фото: Reuters)

Сербский теннисист Новак Джокович выразил недовольство правилами замены игроков на Олимпиаде. Серба цитирует портал Sportskeeda.

Джокович в первом круге обыграл австралийца Мэттью Эбдена со счетом 6:0, 6:1. Игра продлилась 53 минуты. Эбден в одиночном разряде заменил британца Энди Маррея. Австралиец специализируется на парном разряде, где он является первой ракеткой, и несколько лет не выступал в одиночном.

Джокович признался, что не понимает, как специалиста в парном разряде взяли в качестве замены на одиночный турнир.

«Я действительно не понимаю правил, — заявил Новак Джокович журналистам после своей победы. — Для меня нелогично, что кто-то снимается с турнира в одиночном разряде, а вы заменяете его на игрока из парного разряда », — добавил он.

«Я не думаю, что это хороший имидж для спорта, если честно, — добавил он. — Есть много игроков одиночного разряда, у которых было достаточно времени, чтобы приехать сюда, и их могли бы вызвать».

Джокович выразил надежду, что правила изменятся.

«Я надеюсь, что ITF (Международная федерация тенниса) и МОК изменят правило замены, потому что Мэтту пришлось нелегко. Он не играл в одиночном разряде уже два года», — отметил серб.

В свою очередь Мэттью Эбден извинился за то, что не смог оказать должного сопротивления Джоковичу. Он также отметил, что этот матч должен стать для него последним в одиночном разряде.

Джокович во втором круге 29 июля сыграет с Рафаэлем Надалем. Этот очный матч экс-первых ракеток мира станет 60-м.

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Олимпиада-2024 теннис Новак Джокович Рафаэль Надаль
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