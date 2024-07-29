Джокович раскритиковал правила на Олимпиаде
Сербский теннисист Новак Джокович выразил недовольство правилами замены игроков на Олимпиаде. Серба цитирует портал Sportskeeda.
Джокович в первом круге обыграл австралийца Мэттью Эбдена со счетом 6:0, 6:1. Игра продлилась 53 минуты. Эбден в одиночном разряде заменил британца Энди Маррея. Австралиец специализируется на парном разряде, где он является первой ракеткой, и несколько лет не выступал в одиночном.
Джокович признался, что не понимает, как специалиста в парном разряде взяли в качестве замены на одиночный турнир.
«Я действительно не понимаю правил, — заявил Новак Джокович журналистам после своей победы. — Для меня нелогично, что кто-то снимается с турнира в одиночном разряде, а вы заменяете его на игрока из парного разряда », — добавил он.
«Я не думаю, что это хороший имидж для спорта, если честно, — добавил он. — Есть много игроков одиночного разряда, у которых было достаточно времени, чтобы приехать сюда, и их могли бы вызвать».
Джокович выразил надежду, что правила изменятся.
«Я надеюсь, что ITF (Международная федерация тенниса) и МОК изменят правило замены, потому что Мэтту пришлось нелегко. Он не играл в одиночном разряде уже два года», — отметил серб.
В свою очередь Мэттью Эбден извинился за то, что не смог оказать должного сопротивления Джоковичу. Он также отметил, что этот матч должен стать для него последним в одиночном разряде.
Джокович во втором круге 29 июля сыграет с Рафаэлем Надалем. Этот очный матч экс-первых ракеток мира станет 60-м.
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