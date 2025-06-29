«Зенит» в меньшинстве разгромил «Црвену Звезду»
Петербургский «Зенит» крупно обыграл чемпиона Сербии «Црвену Звезду» в товарищеском матче в Сочи.
Игра на стадионе «Фишт» завершилась со счетом 3:0.
Дубль оформил Луис Энрике (40-я и 74-я минуты), еще один мяч на счету Лусиано Гонду (63).
На 67-й минуте капитан «Зенита» Дуглас Сантос получил красную карточку за фол последней надежды.
3 июля у «Зенита» запланирована игра с махачкалинским «Динамо».
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