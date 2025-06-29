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Спорт ,  
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«Зенит» в меньшинстве разгромил «Црвену Звезду»

«Зенит» в меньшинстве разгромил «Црвену Звезду» в Сочи
Товарищеский матч на «Фиште» закончился со счетом 3:0. Луис Энрике оформил дубль, Дуглас Сантос получил удаление во втором тайме
Луис Энрике
Луис Энрике (Фото: Телеграм-канал ФК «Зенит»)

Петербургский «Зенит» крупно обыграл чемпиона Сербии «Црвену Звезду» в товарищеском матче в Сочи.

Игра на стадионе «Фишт» завершилась со счетом 3:0.

Дубль оформил Луис Энрике (40-я и 74-я минуты), еще один мяч на счету Лусиано Гонду (63).

На 67-й минуте капитан «Зенита» Дуглас Сантос получил красную карточку за фол последней надежды.

3 июля у «Зенита» запланирована игра с махачкалинским «Динамо».

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

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