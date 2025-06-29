Норрис выиграл гонку «Формулы-1» в Австрии, Ферстаппен сошел после старта

В тройку призеров также вошли Оскар Пиастри и Шарль Леклер

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Британский пилот McLaren Ландо Норрис стал победителем гонки «Формулы-1» в австрийском Шпильберге.

Второе место у австралийца Оскара Пиастри (McLaren), третьим финишировал монегаск Шарль Леклер (Ferrari).

Действующий чемпион Макс Ферстаппен (Red Bull) сошел на первом круге после аварии с Андреа Кими Антонелли (Mercedes). Для голландца это первый сход с марта 2024 года (когда он не смог финишировать на Гран-при Австралии).

Пилот Williams Карлос Сайнс-младший смог стартовать на прогревочном круге только с помощью стюардов, а когда заехал на пит-стоп, у него загорелся болид. Из-за этого начало гонки задержали, а испанец не смог принять в ней участие.

В топ-10 также вошли: Льюис Хэмилтон (Ferrari, четвертый), Джордж Расселл (Mercedes, пятый), Лиам Лоусон (Racing Bulls, шестой), Фернандо Алонсо (Aston Martin, седьмой), Габриэл Бортолето (Sauber, восьмой), Нико Хюлькенберг (Sauber, девятый) и Эстебан Окон (Haas, десятый).

Норрис выиграл третью гонку в сезоне и сократил отставание от лидирующего в чемпионате Пиастри до 15 очков. Третьим идет Ферстаппен.

В Кубке конструкторов лидирует McLaren (417), второе место у Ferrari (210), третье — у Mercedes (209).

Следующая гонка «Формулы-1» пройдет в Великобритании 6 июля.