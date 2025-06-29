Теннисиста 10 лет отстранили за пробитую кулаком дверь на турнире
Федерация настольного тенниса России (ФНТР) дисквалифицировала десятилетнего участника первенства России из Санкт-Петербурга за то, что он после поражения пробил кулаком дверь в мужской раздевалке. Решение спортивно-дисциплинарной комиссии (СДК) опубликовано на сайте ФНТР.
Соревнования для спортсменов до 12 лет прошли в Калуге 11–15 июня.
На турнире мальчику показали красную карточку, а СДК наказала его тремя месяцами реальной дисквалификации и еще тремя — условной.
Также ФНТР дисквалифицировала на три месяца еще двух теннисистов.
Один после проигрыша в матче турнира в Оренбурге выбил ракетку ногой за пределы площадки, а другой на соревнованиях ветеранов-любителей в Смоленске «вел себя неуважительно и по-хамски» по отношению к соперникам и судьям.
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