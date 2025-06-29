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Спорт ,  
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Тхэквондиста отстранили на два года за избиение соперника после проигрыша

Союз тхэквондо отстранил спортсмена за избиение соперника после проигрыша
Шахбан Бугдаев из Московской области в финале первенства ЦФО оскорбил соперника, а после проигрыша напал на него и начал избивать. В итоге его дисквалифицировали на два года
Шахбан Бугдаев (в центре)
Шахбан Бугдаев (в центре) (Фото: tkdrussia.ru)

Дисциплинарная комиссия Союза тхэквондо России (СТР) дисквалифицировала на два года подмосковного спортсмена Шахбана Бугдаева, который напал на соперника после проигранного финала на соревнованиях в Иванове. Решение комиссии опубликовано на сайте организации.

Инцидент произошел в финале категории до 68 кг первенства ЦФО среди юниоров до 21 года, которое прошло с 7 по 9 марта.

Во время поединка с Антоном Пономаревым из Воронежской области Бугдаев получил желтую карту за оскорбление соперника, а после боя налетел на него сзади, несколько раз ударил его кулаком в лицо, повалил на пол и продолжил избиение. У Пономарева была рассечена бровь, а на лице были множественные следы побоев.

Все результаты Бугдаева на турнире были аннулированы. Ему в течение двух лет было запрещено участвовать в мероприятиях по тхэквондо в любом качестве.

Также дисциплинарная комиссия СТР поручила подмосковной федерации рассмотреть поведение на турнире тренеров команды Азамата Бароева и Ризуана Бженникова.

В 2024 году Бугдаев выиграл первенство России среди юниоров до 17 лет в весе до 63 кг.

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

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