Тхэквондиста отстранили на два года за избиение соперника после проигрыша
Дисциплинарная комиссия Союза тхэквондо России (СТР) дисквалифицировала на два года подмосковного спортсмена Шахбана Бугдаева, который напал на соперника после проигранного финала на соревнованиях в Иванове. Решение комиссии опубликовано на сайте организации.
Инцидент произошел в финале категории до 68 кг первенства ЦФО среди юниоров до 21 года, которое прошло с 7 по 9 марта.
Во время поединка с Антоном Пономаревым из Воронежской области Бугдаев получил желтую карту за оскорбление соперника, а после боя налетел на него сзади, несколько раз ударил его кулаком в лицо, повалил на пол и продолжил избиение. У Пономарева была рассечена бровь, а на лице были множественные следы побоев.
Все результаты Бугдаева на турнире были аннулированы. Ему в течение двух лет было запрещено участвовать в мероприятиях по тхэквондо в любом качестве.
Также дисциплинарная комиссия СТР поручила подмосковной федерации рассмотреть поведение на турнире тренеров команды Азамата Бароева и Ризуана Бженникова.
В 2024 году Бугдаев выиграл первенство России среди юниоров до 17 лет в весе до 63 кг.
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