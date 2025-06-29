Акинфеев и четыре спартаковца вошли в список 33 лучших игроков сезона
Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев включен в список из 33 лучших футболистов сезона 2024/25, который утвердило бюро исполкома РФС, сообщается на сайте организации.
Акинфеева с 2004 года постоянно включали в число лучших игроков, за исключением сезонов 2007 и 2023/24.
Помимо Акинфеева, в список вошли еще пять игроков ЦСКА — Милан Гайич, Игорь Дивеев, Виллиан Роша, Мойзес Барбоза, Матвей Кисляк.
ЦСКА в минувшем сезоне взял бронзу РПЛ и Кубок России.
Чемпион РПЛ «Краснодар» представлен в списке семью футболистами (в том числе лучшим игроком сезона Джоном Кордобой), у «Зенита» — восемь представителей, у «Спартака» и «Динамо» — по четыре.
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