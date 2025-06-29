РФС: Акинфеев и четыре спартаковца вошли в список 33 лучших игроков сезона

Акинфеев и четыре спартаковца вошли в список 33 лучших игроков сезона

Больше всего игроков в списке — из «Зенита» (восемь), «Краснодара» (семь) и ЦСКА (шесть)

Игорь Акинфеев (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев включен в список из 33 лучших футболистов сезона 2024/25, который утвердило бюро исполкома РФС, сообщается на сайте организации.

Акинфеева с 2004 года постоянно включали в число лучших игроков, за исключением сезонов 2007 и 2023/24.

Помимо Акинфеева, в список вошли еще пять игроков ЦСКА — Милан Гайич, Игорь Дивеев, Виллиан Роша, Мойзес Барбоза, Матвей Кисляк.

ЦСКА в минувшем сезоне взял бронзу РПЛ и Кубок России.

Фото: РФС

Чемпион РПЛ «Краснодар» представлен в списке семью футболистами (в том числе лучшим игроком сезона Джоном Кордобой), у «Зенита» — восемь представителей, у «Спартака» и «Динамо» — по четыре.