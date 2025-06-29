В Подмосковье во время матча умер 26-летний футболист
Футболист подольского клуба «Парковый» Артем Калмыков умер 28 июня во время матча чемпионата Московской области в лиге B-3, сообщается на сайте Федерации футбола Серпухова.
Согласно протоколу матча «Парковый» — «Нара» (Наро-Фоминск), Калмыков потерял сознание на 60-й минуте, его вынесли за пределы поля и пытались реанимировать до приезда скорой помощи.
На странице спортшколы «Талант» в соцсети «ВКонтакте» отмечается, что Калмыков играл за команды из Серпухова, Чехова и Подольска и был в них «одним из лучших футболистов».
Федерация футбола Серпухова назвала Калмыкова одним из лучших игроков города и выразила соболезнования в связи с его смертью.
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