В Подмосковье во время матча умер 26-летний футболист Артем Калмыков

В Подмосковье во время матча умер 26-летний футболист

Игравший за подольскую команду Артем Калмыков потерял сознание во время матча с соперниками из Наро-Фоминска в чемпионате Подмосковья. Ему пытались оказать первую помощь, но он скончался

Артем Калмыков (Фото: serpff.ru )

Футболист подольского клуба «Парковый» Артем Калмыков умер 28 июня во время матча чемпионата Московской области в лиге B-3, сообщается на сайте Федерации футбола Серпухова.

Согласно протоколу матча «Парковый» — «Нара» (Наро-Фоминск), Калмыков потерял сознание на 60-й минуте, его вынесли за пределы поля и пытались реанимировать до приезда скорой помощи.

На странице спортшколы «Талант» в соцсети «ВКонтакте» отмечается, что Калмыков играл за команды из Серпухова, Чехова и Подольска и был в них «одним из лучших футболистов».

Федерация футбола Серпухова назвала Калмыкова одним из лучших игроков города и выразила соболезнования в связи с его смертью.