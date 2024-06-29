FourFourTwo включило грузинского вратаря в число лучших в мире
Вратарь сборной Грузии и испанской «Валенсии» Георгий Мамардашвили включен в список лучших вратарей мира. Соответствующий рейтинг опубликован престижным британским футбольным изданием FourFourTwo.
Составители рейтинга отмечают, что при его составлении учитывались текущие характеристики и способности спортсменов, их спортивная форма за последний год, статистические показатели.
Лидером списка оказался голкипер «Ливерпуля» и сборной Бразилии Алиссон Беккер. Вторым стал его соотечественник Эдерсон из «Манчестер Сити». Тройку сильнейших замкнул вратарь «Барселоны» и сборной Германии Марк-Андре тер Стеген.
Остальная десятка выглядит следующим образом:
- Майк Меньян, «Милан» и сборная Франции;
- Мануэль Нойер, «Бавария» и сборная Германии;
- Джанлуиджи Доннарумма, «ПСЖ» и сборная Италии;
- Ян Облак, «Атлетико» и сборная Словении;
- Эмилиано Мартинес, «Астон Вилла» и сборная Аргентины;
- Ян Зоммер, «Интер» и сборная Швейцарии;
- Георгий Мамардашвили, «Валенсия» и сборная Грузии.
Мамардашвили является одним из главных героев Евро-2024 по итогам группового раунда. Благодаря его игре грузинская команда сумела сенсационно выйти из квартета в 1/8 финала, где сыграет с командой Испании.
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