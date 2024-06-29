FourFourTwo включило грузинского вратаря в число лучших в мире

Лидером списка, составленного изданием FourFourTwo, оказался голкипер «Ливерпуля» и сборной Бразилии Алиссон Беккер

Георгий Мамардашвили (Фото: MAGO/Sergio Ruiz / PRESSINPHOTO)

Вратарь сборной Грузии и испанской «Валенсии» Георгий Мамардашвили включен в список лучших вратарей мира. Соответствующий рейтинг опубликован престижным британским футбольным изданием FourFourTwo.

Составители рейтинга отмечают, что при его составлении учитывались текущие характеристики и способности спортсменов, их спортивная форма за последний год, статистические показатели.

Лидером списка оказался голкипер «Ливерпуля» и сборной Бразилии Алиссон Беккер. Вторым стал его соотечественник Эдерсон из «Манчестер Сити». Тройку сильнейших замкнул вратарь «Барселоны» и сборной Германии Марк-Андре тер Стеген.

Остальная десятка выглядит следующим образом:

Майк Меньян, «Милан» и сборная Франции; Мануэль Нойер, «Бавария» и сборная Германии; Джанлуиджи Доннарумма, «ПСЖ» и сборная Италии; Ян Облак, «Атлетико» и сборная Словении; Эмилиано Мартинес, «Астон Вилла» и сборная Аргентины; Ян Зоммер, «Интер» и сборная Швейцарии; Георгий Мамардашвили, «Валенсия» и сборная Грузии.

Мамардашвили является одним из главных героев Евро-2024 по итогам группового раунда. Благодаря его игре грузинская команда сумела сенсационно выйти из квартета в 1/8 финала, где сыграет с командой Испании.