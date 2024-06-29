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Евро-2024 ,  
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FourFourTwo включило грузинского вратаря в число лучших в мире

Издание FourFourTwo включило вратаря сборной Грузии в топ-10 в мире
Сюжет
Евро-2024
Лидером списка, составленного изданием FourFourTwo, оказался голкипер «Ливерпуля» и сборной Бразилии Алиссон Беккер
Георгий Мамардашвили
Георгий Мамардашвили (Фото: MAGO/Sergio Ruiz / PRESSINPHOTO)

Вратарь сборной Грузии и испанской «Валенсии» Георгий Мамардашвили включен в список лучших вратарей мира. Соответствующий рейтинг опубликован престижным британским футбольным изданием FourFourTwo.
Составители рейтинга отмечают, что при его составлении учитывались текущие характеристики и способности спортсменов, их спортивная форма за последний год, статистические показатели.

Лидером списка оказался голкипер «Ливерпуля» и сборной Бразилии Алиссон Беккер. Вторым стал его соотечественник Эдерсон из «Манчестер Сити». Тройку сильнейших замкнул вратарь «Барселоны» и сборной Германии Марк-Андре тер Стеген.

Остальная десятка выглядит следующим образом:

  1. Майк Меньян, «Милан» и сборная Франции;
  2. Мануэль Нойер, «Бавария» и сборная Германии;
  3. Джанлуиджи Доннарумма, «ПСЖ» и сборная Италии;
  4. Ян Облак, «Атлетико» и сборная Словении;
  5. Эмилиано Мартинес, «Астон Вилла» и сборная Аргентины;
  6. Ян Зоммер, «Интер» и сборная Швейцарии;
  7. Георгий Мамардашвили, «Валенсия» и сборная Грузии.

Мамардашвили является одним из главных героев Евро-2024 по итогам группового раунда. Благодаря его игре грузинская команда сумела сенсационно выйти из квартета в 1/8 финала, где сыграет с командой Испании.

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Евро-2024 сборная Грузии по футболу
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