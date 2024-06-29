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Евро-2024 ,  
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Где в России смотреть трансляции матчей 1/8 финала Евро-2024

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Евро-2024
В Германии 29 июня стартует плей-офф чемпионата Европы по футболу. Где можно будет в России посмотреть матчи 1/8 финала — в инфографике РБК
Фото: Dean Mouhtaropoulos / Getty Images
Фото: Dean Mouhtaropoulos / Getty Images

Первые матчи плей-офф Евро-2024 пройдут 29 июня. В этот день сыграют сборные Германии и Дании, а также Швейцарии и Италии.

В России матчи чемпионата Европы транслируют телеканал «Матч ТВ» и стриминговый сервис Okko. При этом, в отличие от группового этапа, все игры можно будет посмотреть на эфирном ТВ. 

Расписание трансляций матчей 1/8 финала выглядит следующим образом:

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Евро-2024 Футбол
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