Где в России смотреть трансляции матчей 1/8 финала Евро-2024

В Германии 29 июня стартует плей-офф чемпионата Европы по футболу. Где можно будет в России посмотреть матчи 1/8 финала — в инфографике РБК

Фото: Dean Mouhtaropoulos / Getty Images

Первые матчи плей-офф Евро-2024 пройдут 29 июня. В этот день сыграют сборные Германии и Дании, а также Швейцарии и Италии.

В России матчи чемпионата Европы транслируют телеканал «Матч ТВ» и стриминговый сервис Okko. При этом, в отличие от группового этапа, все игры можно будет посмотреть на эфирном ТВ.

Расписание трансляций матчей 1/8 финала выглядит следующим образом: