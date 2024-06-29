Где в России смотреть трансляции матчей 1/8 финала Евро-2024
Первые матчи плей-офф Евро-2024 пройдут 29 июня. В этот день сыграют сборные Германии и Дании, а также Швейцарии и Италии.
В России матчи чемпионата Европы транслируют телеканал «Матч ТВ» и стриминговый сервис Okko. При этом, в отличие от группового этапа, все игры можно будет посмотреть на эфирном ТВ.
Расписание трансляций матчей 1/8 финала выглядит следующим образом:
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