Чемпион Европы Бонуччи объявил о завершении карьеры
Итальянский защитник Леонардо Бонуччи объявил о завершении профессиональной карьеры футболиста, об этом он сообщил на своей странице в Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).
Игрок опубликовал на своей странице в социальной сети видео с подписью «19. Навсегда». Итальянец выступал под 19-м номером.
37-летний Бонуччи в составе «Ювентуса» восемь раз становился чемпионом Италии, четыре раза обладателем Кубка и пять раз Суперкубка страны. Также один раз выигрывал чемпионство вместе с «Интером». Кроме того, он выступал за итальянские «Милан», «Тревизо», «Бари», «Дженоа» и «Пизу». Свой последний сезон итальянец провел в немецком «Унионе» и турецком «Фенербахче».
В составе сборной Италии защитник провел 121 матч, забив восемь мячей и отдав 7 результативных передач. В 2021 году он вместе с национальной сборной стал чемпионом Европы.
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