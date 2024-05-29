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Чемпион Европы Бонуччи объявил о завершении карьеры

Чемпион Европы Бонуччи объявил о завершении карьеры
Многократный чемпион Италии опубликовал в соцсети видео с подписью «19.Навсегда» — номером, под которым выступал на протяжении карьеры
Леонардо Бонуччи
Леонардо Бонуччи (Фото: Laszlo Szirtesi / Getty Images)

Итальянский защитник Леонардо Бонуччи объявил о завершении профессиональной карьеры футболиста, об этом он сообщил на своей странице в Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Игрок опубликовал на своей странице в социальной сети видео с подписью «19. Навсегда». Итальянец выступал под 19-м номером.

37-летний Бонуччи в составе «Ювентуса» восемь раз становился чемпионом Италии, четыре раза обладателем Кубка и пять раз Суперкубка страны. Также один раз выигрывал чемпионство вместе с «Интером». Кроме того, он выступал за итальянские «Милан», «Тревизо», «Бари», «Дженоа» и «Пизу». Свой последний сезон итальянец провел в немецком «Унионе» и турецком «Фенербахче».

В составе сборной Италии защитник провел 121 матч, забив восемь мячей и отдав 7 результативных передач. В 2021 году он вместе с национальной сборной стал чемпионом Европы.

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