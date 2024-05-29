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«Краснодар» продлил контракт с тренером-рекордсменом

«Краснодар» продлил контракт с тренером-рекордсменом Мурадом Мусаевым
Соглашение «Краснодара» с Мурадом Мусаевым рассчитано на два года
Мурад Мусаев
Мурад Мусаев (Фото: ФК "Краснодар")

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев продлил контракт с клубом. Об этом сообщает пресс-службы краснодарцев.

Соглашение с 40-летним специалистом рассчитано на два года.

Мусаев возглавил «Краснодар» в марте, после увольнения серба Владимира Ивича, под руководством которого команда бóльшую часть сезона лидировала. На момент его прихода команда шла второй в турнирной таблице с отставанием в одно очко от петербургского «Зенита». В итоге «Краснодар» впервые в истории финишировал вторым в чемпионате, раньше он никогда не поднимался выше третьего места.

Мусаев во второй раз возглавил команду. Он тренировал клуб с июня 2020 по апрель 2021 года. Под его руководством «Краснодар» впервые в истории вышел в групповой раунд Лиги чемпионов. В сезоне-2020/21 он стал единственным российским клубом в весенней части. До этого Мусаев работал в системе «Краснодара» (2005–2020-й).

Мусаев является рекордсменом по количеству матчей в качестве главного тренера «Краснодара» (136 игр, 62 победы).

После ухода из кубанского клуба возглавлял азербайджанский «Сабах», с которым стал серебряным призером национального чемпионата.

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ФК Краснодар Мурад Мусаев Сергей Галицкий
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