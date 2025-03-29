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Клуб Ротенберга снова проиграл московскому «Динамо» в плей-офф КХЛ

СКА Романа Ротенберга снова проиграл московскому «Динамо» в плей-офф КХЛ
«Динамо» победило в овертайме со счетом 2:1. Решающий гол забил Никита Гусев. Счет в серии 2–0 в пользу «бело-голубых»
Главный тренер СКА Роман Ротенберг
Главный тренер СКА Роман Ротенберг (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Московское «Динамо» обыграло петербургский СКА во втором матче серии 1/8 финала плей-офф КХЛ

Основное время встречи в Москве завершилось со счетом 1:1.

У СКА забил Иван Демидов (11-я минута), у «Динамо» отличился Артем Чернов (18).

Победную шайбу на 11-й минуте овертайма забросил Никита Гусев.

Счет в серии до четырех побед стал 2–0 в пользу «бело-голубых».

Третья встреча пройдет 31 марта в Санкт-Петербурге.

«Динамо» по итогам регулярного чемпионата стало вторым в Западной конференции, СКА под руководством Романа Ротенберга занял седьмое место.

Предыдущие четыре серии плей-офф между командами выиграл СКА.

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Теги
Анна Сатдинова
Хоккей КХЛ ХК Динамо Москва ХК СКА Санкт-Петербург Роман Ротенберг
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