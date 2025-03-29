Клуб Ротенберга снова проиграл московскому «Динамо» в плей-офф КХЛ
Московское «Динамо» обыграло петербургский СКА во втором матче серии 1/8 финала плей-офф КХЛ
Основное время встречи в Москве завершилось со счетом 1:1.
У СКА забил Иван Демидов (11-я минута), у «Динамо» отличился Артем Чернов (18).
Победную шайбу на 11-й минуте овертайма забросил Никита Гусев.
Счет в серии до четырех побед стал 2–0 в пользу «бело-голубых».
Третья встреча пройдет 31 марта в Санкт-Петербурге.
«Динамо» по итогам регулярного чемпионата стало вторым в Западной конференции, СКА под руководством Романа Ротенберга занял седьмое место.
Предыдущие четыре серии плей-офф между командами выиграл СКА.
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