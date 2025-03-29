ЦСКА выиграл третий матч подряд в РПЛ
Московский ЦСКА победил махачкалинское «Динамо» в домашнем матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 2:0.
Счет на 32-й минуте с передачи Ивана Облякова открыл Мойзес.
Второй гол армейцы забили в концовке — после розыгрыша углового на 80-й минуте отличился Рифат Жемалетдинов.
Капитан и вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев вышел на второй тайм с повязкой, посвященной его дебюту за ЦСКА 29 марта 2003 года. Тогда он сменил в воротах нынешнего тренера вратарей команды Дмитрия Крамаренко.
ЦСКА одержал третью победу подряд, набрал 41 очко и поднялся на пятое место в турнирной таблице.
У «Динамо» 21 очко и 12-е место.
В следующем туре махачкалинский клуб 6 апреля примет «Химки», а ЦСКА встретится с московским «Динамо».
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