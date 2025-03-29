ЦСКА выиграл третий матч подряд в РПЛ

Армейцы обыграли махачкалинское «Динамо» со счетом 2:0. Голы забили Мойзес и Жемалетдинов

Фото: Телеграм-канал ПФК ЦСКА

Московский ЦСКА победил махачкалинское «Динамо» в домашнем матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 2:0.

Счет на 32-й минуте с передачи Ивана Облякова открыл Мойзес.

Второй гол армейцы забили в концовке — после розыгрыша углового на 80-й минуте отличился Рифат Жемалетдинов.

Капитан и вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев вышел на второй тайм с повязкой, посвященной его дебюту за ЦСКА 29 марта 2003 года. Тогда он сменил в воротах нынешнего тренера вратарей команды Дмитрия Крамаренко.

ЦСКА одержал третью победу подряд, набрал 41 очко и поднялся на пятое место в турнирной таблице.

У «Динамо» 21 очко и 12-е место.

В следующем туре махачкалинский клуб 6 апреля примет «Химки», а ЦСКА встретится с московским «Динамо».