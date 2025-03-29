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Дегтярев наградил мать Овечкина почетным знаком Минспорта

Дегтярев наградил мать Овечкина знаком «Отличник физической культуры и спорта»
Двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Овечкина и автор золотого паса на Играх-1972 Иван Едешко в марте отметили юбилеи. Михаил Дегтярев вручил им почетные знаки «Отличник физической культуры и спорта»
Иван Едешко, Татьяна Овечкина и Михаил Дегтярев
Иван Едешко, Татьяна Овечкина и Михаил Дегтярев (Фото: Телеграм-канал Михаила Литвина)

Михаил Дегтярев вручил почетные знаки Минспорта «Отличник физической культуры и спорта» олимпийским чемпионам по баскетболу Татьяне Овечкиной и Ивану Едешко.

Чемпионка Игр 1976 и 1980 годов Овечкина 19 марта отметила 75-летие, победителю Олимпиады-1972 Едешко 25 марта исполнилось 80 лет.

«В сложные времена, когда многие команды распадались, Татьяна Николаевна приложила усилия для сохранения родного клуба «Динамо» и привела его к новым победам. Легендарный золотой пас Ивана Ивановича стал символом триумфа, когда наша сборная на Олимпиаде-72 вырвала победу у американцев», — написал Дегтярев в телеграм-канале.

Дегтярев назвал спортивный путь Овечкиной и Едешко источником вдохновения для молодых спортсменов.

Александр Овечкин, сын Татьяны Овечкиной, в этом сезоне может побить рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру (894). Хоккеисту «Вашингтон Кэпиталз» осталось до нового рекорда шесть шайб.

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

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Анна Сатдинова
Баскетбол Михаил Дегтярев Александр Овечкин
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