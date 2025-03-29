«Манчестер Сити» заступился за обвиненного в ударе маскота Холанда
«Манчестер Сити» опроверг обвинения в адрес нападающего Эрлинга Холанда в нанесении травмы головы девушке, которая исполняла роль талисмана-инопланетянина Moonbeam, сообщает The Sun.
Девушка, работавшая в клубе билетным кассиром и иногда выполнявшая роль маскота за £100 (11 тыс. руб.), заявила, что в матче с «Саутгемптоном» в октябре Холанд в шутку ударил ее по затылку. По ее словам, после этого у нее болели голова и шея, началась рвота и ей пришлось обратиться в больницу, но травм у нее не обнаружили.
Девушка также обратилась в полицию, но там не нашли злого умысла в действиях Холанда. В декабре с ней не стали продлевать контракт, а 27 марта она обвинила клуб в желании «замести все под ковер».
«Клуб провел полное расследование и установил, что ни одно из доказательств, включая видеозаписи, не подтверждает утверждение о том, что травма была получена предполагаемым образом», — заявили в «Манчестер Сити».
В клубе отметили, что Холанд лишь слегка «задел» талисман.
Холанду 24 года, в этом сезоне он забил 29 голов в 39 матчах за клуб.
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