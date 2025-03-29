«Химки» победили «Пари НН» благодаря пенальти и поднялись на 10-е место в РПЛ

«Химки» победили «Пари НН» и поднялись на 10-е место в РПЛ

Матч завершился со счетом 2:0, голы забили Лукас Вера и Бутта Магомедов

Фото: Телеграм-канал ФК «Химки»

Подмосковные «Химки» победили «Пари НН» в домашнем матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 2:0.

Голы забили Лукас Вера (22-я минута, с пенальти) и Бутта Магомедов (86).

«Химки» набрали 23 очка и поднялись на десятое место в турнирной таблице РПЛ, у «Пари НН» третье поражение подряд, 19 очков и 13-я строчка.

В 23-м туре «Химки» 6 апреля сыграют с махачкалинским «Динамо», а «Пари НН» 4 апреля примет «Оренбург».