«Химки» победили «Пари НН» и поднялись на 10-е место в РПЛ
Подмосковные «Химки» победили «Пари НН» в домашнем матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 2:0.
Голы забили Лукас Вера (22-я минута, с пенальти) и Бутта Магомедов (86).
«Химки» набрали 23 очка и поднялись на десятое место в турнирной таблице РПЛ, у «Пари НН» третье поражение подряд, 19 очков и 13-я строчка.
В 23-м туре «Химки» 6 апреля сыграют с махачкалинским «Динамо», а «Пари НН» 4 апреля примет «Оренбург».
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