Лидер Восточной конференции сравнял счет в серии плей-офф КХЛ
Челябинский «Трактор» победил владивостокский «Адмирал» во втором матче 1/8 финала плей-офф КХЛ и сравнял счет в серии.
Матч в Челябинске завершился в овертайме со счетом 2:1.
У хозяев льда забивали Никита Коростелев (27) и Артем Блажиевский (62). У гостей шайба на счету Павла Шэна (23).
Счет в серии до четырех побед стал 1:1. Третий матч пройдет 31 марта во Владивостоке.
В регулярном чемпионате «Трактор» стал первым в Восточной конференции, «Адмирал» занял восьмое место.
Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».
Трамп назвал препятствие на переговорах по миру на Украине
Власти США отказались гарантировать завершение российско-украинского конфликта через месяц
Последствия землетрясения в Бангкоке. Видео
Hyundai, LG и Samsung начали обсуждать возвращение в Россию
Минобороны показало пожар на станции «Суджа» после удара ВСУ. Видео
МВФ выделит Украине еще $400 млн для поддержки бюджета
Российские военные освободили село на западе от Суджи. Инфографика
У россиян вырос уровень счастья
Ларисе Долиной вернули проданную мошенникам квартиру
10 самых популярных среди россиян стран для покупки жилья
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов