Лидер Восточной конференции сравнял счет в серии плей-офф КХЛ

Лидер Восточной конференции «Трактор» сравнял счет в плей-офф КХЛ с «Адмиралом»

«Трактор» переиграл «Адмирал» в овертайме со счетом 2:1, победный гол на счету Блажиевского. Счет в серии 1:1

Фото: Официальный сайт ХК «‎Трактор»

Челябинский «Трактор» победил владивостокский «Адмирал» во втором матче 1/8 финала плей-офф КХЛ и сравнял счет в серии.

Матч в Челябинске завершился в овертайме со счетом 2:1.

У хозяев льда забивали Никита Коростелев (27) и Артем Блажиевский (62). У гостей шайба на счету Павла Шэна (23).

Счет в серии до четырех побед стал 1:1. Третий матч пройдет 31 марта во Владивостоке.

В регулярном чемпионате «Трактор» стал первым в Восточной конференции, «Адмирал» занял восьмое место.