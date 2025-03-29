Дубль Карраскаля помог «Динамо» разгромить аутсайдера РПЛ
Московское «Динамо» крупно обыграло «Оренбург» в 22-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) и поднялось на четвертое место в турнирной таблице.
Матч в Москве завершился со счетом 5:1.
У «Динамо» дубль оформил Хорхе Карраскаль (38-я и 41-я минуты), по голу забили Бителло (60), Луис Чавес (67) и 18-летний Виктор Окишор. Гол Дениса Макарова на 74-й минуте отменили после видеопросмотра.
У «Оренбурга» на 77-й забил Саид Сахархизан.
«Динамо» набрало 42 очка и сместило «Локомотив» с четвертого места в таблице. «Оренбург» с 11 очками — последний.
В 23-м туре «Оренбург» 4 апреля сыграет в гостях с «Пари НН», а «Динамо» 6 апреля встретится в гостях с ЦСКА.
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