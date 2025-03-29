 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Дубль Карраскаля помог «Динамо» разгромить аутсайдера РПЛ

Дубль Карраскаля помог «Динамо» разгромить «Оренбург»
Матч в Москве завершился со счетом 5:1. У «Динамо» забивали Карраскаль, Бителло, Чавес и 18-летний Окишор, у «Оренбурга» отличился Сахархизан
Хорхе Карраскаль
Хорхе Карраскаль (Фото: Телеграм-канал ФК «Динамо» (Москва))

Московское «Динамо» крупно обыграло «Оренбург» в 22-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) и поднялось на четвертое место в турнирной таблице.

Матч в Москве завершился со счетом 5:1.

У «Динамо» дубль оформил Хорхе Карраскаль (38-я и 41-я минуты), по голу забили Бителло (60), Луис Чавес (67) и 18-летний Виктор Окишор. Гол Дениса Макарова на 74-й минуте отменили после видеопросмотра.

У «Оренбурга» на 77-й забил Саид Сахархизан.

«Динамо» набрало 42 очка и сместило «Локомотив» с четвертого места в таблице. «Оренбург» с 11 очками — последний.

В 23-м туре «Оренбург» 4 апреля сыграет в гостях с «Пари НН», а «Динамо» 6 апреля встретится в гостях с ЦСКА.

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

Трамп назвал препятствие на переговорах по миру на Украине

Власти США отказались гарантировать завершение российско-украинского конфликта через месяц

Последствия землетрясения в Бангкоке. Видео

Hyundai, LG и Samsung начали обсуждать возвращение в Россию

Минобороны показало пожар на станции «Суджа» после удара ВСУ. Видео

МВФ выделит Украине еще $400 млн для поддержки бюджета

Российские военные освободили село на западе от Суджи. Инфографика

У россиян вырос уровень счастья

Ларисе Долиной вернули проданную мошенникам квартиру

10 самых популярных среди россиян стран для покупки жилья

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Динамо Москва ФК Оренбург
Материалы по теме
Бывший игрок МЮ предрек «Зениту» чемпионство в РПЛ
Спорт
«Локомотив» пропустил четыре гола в первом тайме матча РПЛ с «Крыльями»
Спорт
Станет ли «Спартак» первым. Главные интриги тура РПЛ
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 29 марта
EUR ЦБ: 89,66 (-0,89) Инвестиции, 28 мар, 19:14 Курс доллара на 29 марта
USD ЦБ: 83,68 (-0,15) Инвестиции, 28 мар, 19:14
Число погибших при землетрясении в Мьянме превысило 1600 человекОбщество, 17:09
Появилось видео частного солнечного затменияОбщество, 17:00
Хет-трик Уилсона помог «Салавату Юлаеву» разгромить «Сибирь»Спорт, 16:59
CNN рассказал о подготовке Эквадора к размещению войск США из-за бандПолитика, 16:53
Минобороны обвинило ВСУ в увеличении числа атак по энергетике РоссииПолитика, 16:47
МИД заявил о неготовности КНР к диалогу России и США по стратстабильностиПолитика, 16:44
Конюхов приостановил плавание через два океана из-за поломки лодкиОбщество, 16:06
Призвание: как найти дело, для которого вы созданы
Интенсив РБК Pro поможет разобраться в себе и прекратить поиски
Подробнее
Ольховский не увидел большой потери в смене гражданства КасаткинойСпорт, 16:00
Дубль Карраскаля помог «Динамо» разгромить аутсайдера РПЛСпорт, 15:56
Как использовать генеративный искусственный интеллект в бизнесе. КейсыРБК и GigaChat, 15:37
Команда Логинова выиграла эстафету на чемпионате России по биатлонуСпорт, 15:27
В России дрон впервые пролетел между регионами как гражданский самолетОбщество, 15:25
Самолет «Аэрофлота» аварийно сел в аэропорту СаратоваОбщество, 15:17
В Тверской области задержали подозреваемого в убийстве 13-летней девочкиОбщество, 15:10