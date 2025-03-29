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Команда Логинова выиграла эстафету на чемпионате России по биатлону

Команда Логинова взяла золото в эстафете на чемпионате России по биатлону
В эстафете победила сборная Тюменской области, второе место заняли соревновавшиеся вне зачета белорусы. В женской эстафете победила подмосковная команда с Резцовой и Халили
Александр Логинов
Александр Логинов (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Первая команда Тюменской области выиграла мужскую эстафету 4х7,5 км на чемпионате России по биатлону в Ханты-Мансийске.

Вадим Истамгулов, Александр Поварницын, Александр Логинов и Михаил Бурундуков показали время 1 час 29 минут 15,3 секунды, использовав пять дополнительных патронов.

Второе место в эстафете заняла сборная Белоруссии, которая соревновалась вне зачета (+52,9, два штрафных круга и 15 дополнительных патронов).

Серебро чемпионата России у команды Свердловской области, за которую выступали Михаил Стребко, Василий Томшин, Савелий Коновалов и Кирилл Бажин, — она финишировала с отставанием 1 минута 14,9 секунды, использовала 12 дополнительных патронов и пробежала три штрафных круга.

Бронзу взяла сборная Московской области (Денис Иродов, Роман Сурнев, Кирилл Стрельцов, Алексей Зубарев), проиграв лидерам 1 минуту 41,9 секунды и использовав десять дополнительных патронов.

Ранее в субботу женскую эстафету 4х6 км выиграла первая команда Московской области с Кристиной Резцовой, Анастасией Халили, Анастасией Зыряновой и Полиной Шевниной.

Соревнования в Ханты-Мансийске завершат масс-старты, которые пройдут 30 марта.

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