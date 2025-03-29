Фигуристка Лю стала первой победительницей чемпионата мира из США за 19 лет

Американская фигуристка впервые за 19 лет выиграла чемпионат мира

Алиса Лю опередила в борьбе за золото японок Сакамото и Тибу. Фигуристка Алена Леонова считает, что у американки не было бы шансов, если бы на турнире в Бостоне выступили Аделия Петросян и Алина Горбачева

Алиса Лю (Фото: Maddie Meyer / Getty Images)

Американская фигуристка Алиса Лю победила на домашнем чемпионате мира в Бостоне, выиграв короткую и произвольную программы.

Лю набрала в сумме 222,97 балла.

Второе и третье места заняли соответственно японки Каори Сакамото (217,98) и Монэ Тиба (215,24).

В предыдущий раз американская фигуристка побеждала в одиночном катании на чемпионате мира в 2006 году — это была Кимми Майсснер.

Серебряный призер чемпионата мира 2012 года Алена Леонова заявила ТАСС, что победа Лю во многом стала стечением обстоятельств из-за ошибок американки Эмбер Гленн и Сакамото.

«Но если бы там выступала [Аделия] Петросян, у Лю не было бы никаких шансов. То же самое касается и Алины Горбачевой», — отметила Леонова.

Международный союз конькобежцев (ISU) в 2022 году отстранил россиян от своих турниров. В 2015–2021 годах только один раз чемпионкой мира стала не россиянка (в 2018-м канадка Кэйтлин Осмонд).