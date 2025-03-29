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Эксклюзив

Ольховский не увидел большой потери в смене гражданства Касаткиной

Ольховский: смена гражданства Касаткиной не станет большой потерей
Первый российский чемпион Australian Open и «Ролан Гаррос» Ольховский заявил, что в России «есть молодые звездочки», которые привлекают к теннису больше внимания, чем Касаткина
Фото: Теннисистка Дарья Касаткина в матче четвертого круга турнира Australian Open против Эммы Наварро из США (EPA)
Фото: Теннисистка Дарья Касаткина в матче четвертого круга турнира Australian Open против Эммы Наварро из США (EPA)

Смена спортивного гражданства теннисистки Дарьи Касаткиной не является большой потерей для российского тенниса, так как подрастают новые перспективные теннисистки. Об этом «РБК Спорт» заявил первый российский чемпион Australian Open и «Ролан Гаррос» в смешанном разряде Андрей Ольховский.

«Это выбор самой Дарьи. А то, что поменяла, нужно спросить, что и почему. С позиции спортивной точки зрения для меня это совершенно непонятно. Может быть, какая-то другая гражданская позиция или что-то еще… Я бы не сказал, что это большая потеря для российского тенниса. У нас есть молодые звездочки, которые сейчас раскрываются, — Андреева и Шнайдер. То, что Дарья привнесла в теннис до этого, — это весомый вклад в развитие тенниса в стране. Но на сегодняшний день, мне кажется, что те же молодые девушки привлекают больше внимания к этому виду спорта», — сказал Ольховский.

Ольховский отметил, что смена гражданства не дает каких-либо спортивных преимуществ, и единственным плюсом может быть эмоциональный подъем. «Смена спортивного гражданства вообще никак не дает преимуществ. В первую очередь это может повлиять эмоционально, если человек будет вдохновлен и на подъеме. Я не знаю состояние Дарьи и почему она приняла такое решение. Поэтому, на мой взгляд, невозможно сказать, как это может повлиять», — заключил он.

Теннисистка Дарья Касаткина сменила спортивное гражданство и будет выступать за Австралию на международных турнирах. Австралийские власти одобрили заявление спортсменки на получение постоянного вида на жительство (ВНЖ).

Касаткина занимает 12-е место в рейтинге WTA и имеет восемь титулов в одиночном разряде. В составе национальной команды России девушка стала обладательницей Кубка Билли Джин Кинг в 2021 году.

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Полина Мельникова
теннис Дарья Касаткина
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