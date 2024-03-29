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В АПЛ болбоям запретили возвращать футболистам мяч во время матчей

В АПЛ болбоям запретили возвращать футболистам мяч из аута во время матчей
Теперь игроки будут сами забирать мяч с одного из ближайших специальных конусов, расположенных возле линий аута. Правило обусловлено тем, чтобы не давать преимущество хозяевам, чьи болбои могут быстро или медленно возвращать мяч
Фото: Catherine Ivill / Getty Images
Фото: Catherine Ivill / Getty Images

Английская премьер-лига (АПЛ) запретила болбоям возвращать мяч игрокам во время матчей. Об этом сообщает The Telegraph.

Такое решение продиктовано тем, чтобы не давать преимущество хозяевам поля, когда болбои могли возвращать мячи игрокам быстро и специально не спешить, в зависимости от того, как складывался матч для их команды.

Фото: Adam Davy / Pool via Getty Images
Фото: Adam Davy / Pool via Getty Images

Теперь футболисты должны сами забирать мяч с одного из расположенных возле линий поля специальных конусов.

В рамках этих изменений во время матчей возле боковых линий теперь будут дополнительно находиться еще четыре мяча. Болбоям будет поручено возвращать мяч в свободный конус всякий раз, когда место на нем освобождается.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Английская премьер-лига (АПЛ)
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