Малкин стал лучшим в матче НХЛ
«Питтсбург Пингвинз» победил «Коламбус Блю Джакетс» в домашнем матче НХЛ. Встреча завершилась со счетом 3:2.
Главным героем матча был признан форвард «Пингвинз» Евгений Малкин, который забросил две шайбы. Всего в этом сезоне на его счету 21 шайба. Россиянин добрался до этой отметки в 15-й раз за карьеру в НХЛ. Это удавалось только 30 игрокам за всю историю НХЛ.
Свою удачную игру россиянин объяснил приездом родителей в США. «Родители вчера приехали. Они здесь не были с 2018 или 2019 года, очень давно. Это придало мне эмоций, и это сработало. Злюсь, что они не приехали в октябре или ноябре. Сегодняшний матч показал, что их приезд мотивировал меня», — рассказал хоккеист. Его слова приводит сайт НХЛ.
По его словам, ему бы хотелось, чтобы родители приезжали к нему почаще, но понимает, что они уже взрослые и долгие перелеты даются им тяжело. «Надеюсь, в следующем сезоне они смогут остаться на весь год», — сказал Малкин.
Малкин — один из самых выдающихся хоккеистов современности, трехкратный обладатель Кубка Стэнли (в 2009, 2016 и 2017 годах) с «Питтсбургом» и двукратный чемпион мира в составе сборной России, обладатель множества престижнейших индивидуальных наград.
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