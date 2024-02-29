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Лучший бомбардир десятилетия в НХЛ прервал 10-матчевую безголевую серию

Лучший бомбардир десятилетия в НХЛ прервал 10-матчевую безголевую серию
Макдэвид прервал десятиматчевую безголевую серию и продлил результативную серию до девяти игр, в которых сделал 22 передачи. При этом в шести последних играх он сделал по две передачи
Капитан &laquo;Эдмонтон Ойлерз&raquo; Коннор Макдэвид забросил шайбу в овератйме
Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид забросил шайбу в овератйме (Фото: USA TODAY Sports via Reuters Connect)

«Эдмонтон Ойлерз» обыграл «Сент-Луис Блюз» в овертайме со счетом 3:2 в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе хозяев шайбы забросили Зак Хаймэн (19-я и 25-я минуты), Коннор Макдэвид (65), у гостей — Роберт Томас (3), Павел Бучневич (5).

Макдэвид прервал десятиматчевую безголевую серию и продлил результативную серию до девяти игр, в которых сделал 22 передачи. При этом в шести последних играх он сделал по две передачи. В истории НХЛ было шесть случаев, когда игрок делал на протяжении шести игр подряд по несколько результативных передач.

Макдэвид в 16-й раз в карьере забросил шайбу в овертайме, больше всех с момента своего дебюта в сезоне-2016/16

Макдэвид является самым результативным игроком НХЛ последнего десятилетия. На его счету 944 очков. Второе место занимает одноклубник канадца Леон Драйзайтль (817), тройку замыкает россиянин Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг») — 814.

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