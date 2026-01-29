RMC Sport назвал сроки возвращения Кварацхелии после травмы
Грузинский нападающий «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Хвича Кварацхелия пропустит восемь-десять дней из-за травмы лодыжки, которую он получил накануне в матче Лиги чемпионов с «Ньюкаслом», сообщает RMC Sport.
Кварацхелию заменили на 22-й минуте на Дезире Дуэ. Грузинский футболист пострадал в столкновении с нападающим «Ньюкасла»Энтони Элангой. Травма Кварацхелии оказалась менее серьезной, чем изначально предполагали, отмечает издание.
Матч завершился со счетом 1:1, обе команды не попали в топ-8 турнирной таблицы, заняв 11-е и 12-е места и сыграют в 1/16 финала.
У Кварацхелии семь голов и шесть передач в 27 играх сезона.
Ближайшие игры ПСЖ проведет со «Страсбуром» (1 февраля) и «Марселем» (8 февраля).
