RMC Sport назвал сроки возвращения Кварацхелии после травмы

RMC Sport: Кварацхелия пропустит 8-10 дней из-за травмы в матче с «Ньюкаслом»
Кварацхелию заменили в первой половине матча ПСЖ — «Ньюкасл» из-за повреждения лодыжки. Травма оказалась менее серьезной, чем ожидалось, игрок может вернуться уже к концу следующей недели, пишет издание
Хвича Кварацхелия
Хвича Кварацхелия (Фото: Franco Arland / Getty Images)

Грузинский нападающий «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Хвича Кварацхелия пропустит восемь-десять дней из-за травмы лодыжки, которую он получил накануне в матче Лиги чемпионов с «Ньюкаслом», сообщает RMC Sport.

Кварацхелию заменили на 22-й минуте на Дезире Дуэ. Грузинский футболист пострадал в столкновении с нападающим «Ньюкасла»Энтони Элангой. Травма Кварацхелии оказалась менее серьезной, чем изначально предполагали, отмечает издание.

Матч завершился со счетом 1:1, обе команды не попали в топ-8 турнирной таблицы, заняв 11-е и 12-е места и сыграют в 1/16 финала.

У Кварацхелии семь голов и шесть передач в 27 играх сезона.

Ближайшие игры ПСЖ проведет со «Страсбуром» (1 февраля) и «Марселем» (8 февраля).

Анна Сатдинова
Футбол Лига Чемпионов ПСЖ Хвича Кварацхелия
