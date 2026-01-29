 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Суперкомпьютер назвал главного претендента на победу в Лиге чемпионов

Суперкомпьютер назвал «Арсенал» главным фаворитом на победу в Лиге чемпионов
Тройку главных претендентов составили «Арсенал», «Бавария» и «Ливерпуль»
Футболист &laquo;Арсенала&raquo; Габриэль Мартинелли
Футболист «Арсенала» Габриэль Мартинелли (Фото: Clive Mason / Getty Images)

Лондонский «Арсенал», занявший первое место по итогам общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, является главным претендентом на итоговую победу в турнире с вероятностью 24%, подсчитал суперкомпьютер аналитической платформы Opta.

На втором месте среди фаворитов — мюнхенская «Бавария» (21%), на третьем — «Ливерпуль» (18%).

Лондонский клуб выиграл все восемь матчей на общем этапе, у «Баварии» один проигрыш, у «Ливерпуля» — два. Эти команды напрямую вышли в 1/8 финала.

«Арсенал» в этом сезоне также лидирует в чемпионате Англии с отрывом в шесть очков от «Манчестер Сити» после 23 туров.

«Арсенал» только раз доходил до финала главного еврокубка — в 2006 году, когда проиграл «Барселоне» со счетом 1:2.

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Футбол Лига Чемпионов Арсенал Лондон ФК Барселона ФК Бавария
