Суперкомпьютер назвал главного претендента на победу в Лиге чемпионов

Тройку главных претендентов составили «Арсенал», «Бавария» и «Ливерпуль»

Футболист «Арсенала» Габриэль Мартинелли (Фото: Clive Mason / Getty Images)

Лондонский «Арсенал», занявший первое место по итогам общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, является главным претендентом на итоговую победу в турнире с вероятностью 24%, подсчитал суперкомпьютер аналитической платформы Opta.

На втором месте среди фаворитов — мюнхенская «Бавария» (21%), на третьем — «Ливерпуль» (18%).

Лондонский клуб выиграл все восемь матчей на общем этапе, у «Баварии» один проигрыш, у «Ливерпуля» — два. Эти команды напрямую вышли в 1/8 финала.

«Арсенал» в этом сезоне также лидирует в чемпионате Англии с отрывом в шесть очков от «Манчестер Сити» после 23 туров.

«Арсенал» только раз доходил до финала главного еврокубка — в 2006 году, когда проиграл «Барселоне» со счетом 1:2.