Суперкомпьютер назвал главного претендента на победу в Лиге чемпионов
Лондонский «Арсенал», занявший первое место по итогам общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, является главным претендентом на итоговую победу в турнире с вероятностью 24%, подсчитал суперкомпьютер аналитической платформы Opta.
На втором месте среди фаворитов — мюнхенская «Бавария» (21%), на третьем — «Ливерпуль» (18%).
Лондонский клуб выиграл все восемь матчей на общем этапе, у «Баварии» один проигрыш, у «Ливерпуля» — два. Эти команды напрямую вышли в 1/8 финала.
«Арсенал» в этом сезоне также лидирует в чемпионате Англии с отрывом в шесть очков от «Манчестер Сити» после 23 туров.
«Арсенал» только раз доходил до финала главного еврокубка — в 2006 году, когда проиграл «Барселоне» со счетом 1:2.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Bloomberg рассказал о масштабных потрясениях в армии Китая
Мерц: вступление Украины в ЕС к 1 января 2027 году исключено
CNN узнал, какие варианты ударов по Ирану рассматривает Трамп
FT узнала, как быстро ЕС может сократить зависимость ВСУ от разведки США
Инвестфонд Carlyle выкупит зарубежные активы ЛУКОЙЛа
Путин установил День военной полиции на 8 февраля