Допущенные МОК горнолыжники и саночники согласились выступить на Играх
Российские горнолыжники Юлия Плешкова и Семен Ефимов, саночники Дарья Олесик и Павел Репилов приняли приглашение Международного олимпийского комитета (МОК) выступить на Играх в Италии в нейтральном статусе. Об этом сообщается на сайте организации.
О допуске спортсменов стало известно 27 января, для участия в Олимпиаде им нужно было принять приглашение.
Всего на Олимпиаде выступят 13 россиян: лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева, фигуристы Петр Гуменник и Аделия Петросян, ски‑альпинист Никита Филиппов, конькобежки Ксения Коржова и Анастасия Семенова и шорт‑трекисты Иван Посашков и Алена Крылова.
Игры пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Bloomberg рассказал о масштабных потрясениях в армии Китая
Мерц: вступление Украины в ЕС к 1 января 2027 году исключено
CNN узнал, какие варианты ударов по Ирану рассматривает Трамп
FT узнала, как быстро ЕС может сократить зависимость ВСУ от разведки США
Инвестфонд Carlyle выкупит зарубежные активы ЛУКОЙЛа
Путин установил День военной полиции на 8 февраля