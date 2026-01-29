Допущенные МОК горнолыжники и саночники согласились выступить на Играх

Всего на Олимпиаду допустили 13 россиян. Последними из них приглашение приняли горнолыжники Плешкова и Ефимов, а также саночники Репилов и Олесик

Фото: Maja Hitij / Getty Images

Российские горнолыжники Юлия Плешкова и Семен Ефимов, саночники Дарья Олесик и Павел Репилов приняли приглашение Международного олимпийского комитета (МОК) выступить на Играх в Италии в нейтральном статусе. Об этом сообщается на сайте организации.

О допуске спортсменов стало известно 27 января, для участия в Олимпиаде им нужно было принять приглашение.

Всего на Олимпиаде выступят 13 россиян: лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева, фигуристы Петр Гуменник и Аделия Петросян, ски‑альпинист Никита Филиппов, конькобежки Ксения Коржова и Анастасия Семенова и шорт‑трекисты Иван Посашков и Алена Крылова.

Игры пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.