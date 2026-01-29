Уроженка Москвы снова сыграет с Соболенко в финале Australian Open
Выступающая за Казахстан Елена Рыбакина во второй раз в карьере вышла в финал Australian Open — первого турнира «Большого шлема» в сезоне. Соревнования проходят в Мельбурне.
В полуфинале Рыбакина (пятая ракетка мира) обыграла американку Джессику Пегулу (6-я) со счетом 6:3, 7:6 (9:7).
Во втором сете Пегула при счете 3:5 отыграла три матчбола.
В финале соперницей Рыбакиной будет белоруска Арина Соболенко (1-я).
Соболенко обыграла Рыбакину в восьми матчах из 14 в WTA.
Рыбакина родилась в Москве и до 2018 года представляла Россию. В 2022-м она выиграла Уимблдон, а в 2023-м дошла до финала Australian Open, где проиграла Соболенко.
