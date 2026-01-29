У Соболенко забрали очко в матче Australian Open за «ненормальный» крик

Судья сочла помехой для Свитолины крик Соболенко, который та издала, с трудом попав в корт. Белоруска в итоге все равно выиграла матч и вышла в финал

Арина Соболенко (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Судья оштрафовала первую ракетку мира Арину Соболенко на очко во время первой партии полуфинального матча Australian Open с украинкой Элиной Свитолиной.

При счете 2:1 в пользу белоруски судья усмотрела в ее возгласе «ненормальный звук» и сочла это помехой сопернице. Соболенко перед этим с трудом попала в корт.

Соболенко попросила пересмотреть эпизод.

«Вы крикнули: «У-айя!», вы не издали нормальный звук», — сказала судья, которую цитирует The Tennis Letter.

Соболенко выиграла матч со счетом 6:2, 6:3 и вышла в финал турнира четвертый раз подряд.