Футбол Лига Европы УЕФА. Общий этап Лион ПАОК 1 2,21 x 3,45 2 3,2 Футбол Лига Европы УЕФА. Общий этап Црвена Звезда Сельта 1 2,3 x 3,75 2 3,05 Футбол Лига Европы УЕФА. Общий этап Панатинаикос Рома 1 5,5 x 3,75 2 1,65 Футбол Лига Европы УЕФА. Общий этап Ноттингем Форест Ференцварош 1 1,5 x 4,2 2 7 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Бахрам Муртазалиев Джош Келли 1 1,36 x 20,75 2 3,35 Единоборства MMA. UFC 325. Сидней. Титульный бой. Полулёгкий вес. 5 раундов Александр Волкановски Диего Лопес 1 1,65 x 53 2 2,3 Единоборства MMA. UFC 325. Сидней Дэн Хукер Бенуа Сен-Дени 1 3,66 x 63 2 1,3 Единоборства MMA. UFC 325. Сидней Тай Туйваса Таллисон Тейшейра 1 3,66 x 63 2 1,3 Единоборства MMA. UFC 325. Сидней Рафаэль Физиев Маурисио Руффи 1 1,85 x 50 2 2 Единоборства MMA. ACA 200. Москва. Титульный бой. Средний вес. 5 раундов Магомедрасул Гасанов Альберт Туменов 1 1,22 x 67 2 4,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 3 x 21 2 1,43
Спорт⁠,
0

У Соболенко забрали очко в матче Australian Open за «ненормальный» крик

Судья сочла помехой для Свитолины крик Соболенко, который та издала, с трудом попав в корт. Белоруска в итоге все равно выиграла матч и вышла в финал
Арина Соболенко
Арина Соболенко (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Судья оштрафовала первую ракетку мира Арину Соболенко на очко во время первой партии полуфинального матча Australian Open с украинкой Элиной Свитолиной.

При счете 2:1 в пользу белоруски судья усмотрела в ее возгласе «ненормальный звук» и сочла это помехой сопернице. Соболенко перед этим с трудом попала в корт.

Соболенко попросила пересмотреть эпизод.

«Вы крикнули: «У-айя!», вы не издали нормальный звук», — сказала судья, которую цитирует The Tennis Letter.

Соболенко выиграла матч со счетом 6:2, 6:3 и вышла в финал турнира четвертый раз подряд.

