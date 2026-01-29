У Соболенко забрали очко в матче Australian Open за «ненормальный» крик
Судья оштрафовала первую ракетку мира Арину Соболенко на очко во время первой партии полуфинального матча Australian Open с украинкой Элиной Свитолиной.
При счете 2:1 в пользу белоруски судья усмотрела в ее возгласе «ненормальный звук» и сочла это помехой сопернице. Соболенко перед этим с трудом попала в корт.
Соболенко попросила пересмотреть эпизод.
«Вы крикнули: «У-айя!», вы не издали нормальный звук», — сказала судья, которую цитирует The Tennis Letter.
Соболенко выиграла матч со счетом 6:2, 6:3 и вышла в финал турнира четвертый раз подряд.
